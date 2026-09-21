Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 84. gün: Tutuksuz sanıkların savunmaları sürüyor

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 435 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 84'üncü gününde sürüyor.
EK İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI
İBB davasına eklenen 195 sayfalık ek iddianameyle sanık sayısı 414’ten 435’e yükseldi.
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ hakkında düzenlenen iddianamede yer alan 29 sanıktan sekizi hali hazırda devam eden ana davada yargılanırken 21 yeni sanık dosyaya dahil oldu.
Mahkeme başkanı, birleştirilen ek iddianameyle dosyaya eklenen 21 kişiye tebligat yapılamadığı için bu hafta savunmalarını almayacaklarını belirtti.
İkinci duruşması süren davada 325 kişilik tutuksuz sanık listesinde savunması tamamlanan kişi sayısı 218 oldu. Eylül sonunda tamamlanması planlanan ikinci duruşma kapsamında henüz savunma yapmayan 107 kişi kaldı.
CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN BİLDİRİYOR
İBB davasını, Cumhuriyet yerinde izliyor.
İşte Silivri'de anbean yaşananlar...
11.35 | DURUŞMA BAŞLADI
Tutuklular ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından duruşma başladı.
Sanık kürsüsüne gelen ilk isim, eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı İrşadi Akbaş oldu.
11.30 | FATOŞ PINAR TÜRKER'E DOĞUM GÜNÜ JESTİ
Duruşma öncesi izleyiciler, bugün doğum günü olan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in doğum gününü hazırlanan "İyi ki doğdun Fatoş" pankartıyla kutladı.