Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! İBB davasında 90. gün... İmamoğlu'ndan iktidara sert tepki: 'Elimizdeki tüm varlıklara göz koyan...'

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanıklı İBB davasının Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda görülen 90'ıncı gününde devam ediyor.

Dün 11 tutuksuz sanığın savunma yapmasıyla 325 tutuksuz isimden 286'sı savunmasını tamamladı. 17 Ağustos’ta başlayan ikinci celse kapsamında 39 kişinin daha savunmaları alınacak.

MAHKEME BAŞKANI "TARİH" VERMİŞTİ

Dünkü duruşmada mahkeme başkanı, eylül ayının sonunda tamamlanması planlanan ikinci celseyi 15 Ekim tarihine kadar tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Mahkeme başkanı ayrıca, Ağaç AŞ’ye yönelik ek iddianame ile dosyaya tutuklu olarak dahil edilen 6 kişinin savunmalarına Perşembe günü başlanacağını açıklarken günün devamında ise dosya üzerinden bir tutukluluk incelemesi yapılması bekleniyor.

Dünkü duruşma gününde son savunmayı, 5 kez etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye olan, dosyanın önemli isimlerinden İBB Harita Mühendisi Yakup Öner yapmıştı. Öner'in sorgusu ise tamamlanamadı.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN BİLDİRİYOR

İBB davasını, Cumhuriyet yerinde izliyor.

İşte Silivri'de anbean yaşananlar...

13.00 | 10 KEZ TEKRARLANAN ‘CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM’ CÜMLESİ

Ardından İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin, Öner’e belediyecilik döneminde kamuya kazandırılan projeleri, 2019 öncesinde benzer bağış uygulamalarının bulunup bulunmadığını ve İmamoğlu’nun kendisini hangi gerekçelerle görevlendirdiğini sordu.

Öner, “Hayatım boyunca hiçbir zaman üçüncü kişilere menfaat sağlanan bir masada bulunmadım” derken 2019 öncesi işleyişten haberdar olmadığını söyledi.

Pekin’in daha sonra Öner’in gözaltı, tutukluluk ve ifade süreçlerine ilişkin yönelttiği 10 farklı soruya Öner, “Cevap vermek istemiyorum” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Pekin, cevap verilmeyen sorularla alınan ifadelerin delil olarak kabul edilemeyeceğini savundu. Pekin, sanık sorgusunun ardından CMK 215 kapsamında beyanda bulunma hakkının da tanınması gerektiğini söyledi.

Mahkeme başkanı ise duruşmanın sanık sorgusu aşamasında olduğunu, Öner’in cevaplarına ilişkin soru sorma hakkının bulunduğunu ancak ayrıca açıklama yapması için mikrofon verilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

12.45 | "TANIMADIĞIM İNSANLARI NASIL GÖREVLENDİRMİŞ OLABİLİRİM?"

Daha sonra söz alan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise Öner’in dün savcı sorgusunda Şahan’ın İBB’deki iştiraklerindeki kadroları dizayn ettiği ve kendisinin önünü kapadığı şeklindeki beyanlarını sordu.

Şahan, Öner’e “Burada insanların nasıl işe aldıklarını dinledik, süreçlerini dinledik. Pek çoğu zaten İBB’ye bir önceki yönetimden gelme. Bende telefonları bile yoktur. Samimiyetle soruyorum, benim bu bu değerlendirmeyi herhangi bir somuta dayanarak mı yapıyorsunuz bu dizayn etme meselesini?” sorusunu yöneltti.

Öner ise “Bunlar benim izlenimlerimdir. Bunları ispat edecek halim yok. Bunlar sadece söylemsel ifadelerimdir ama ben hala bu şekilde düşünüyorum. Burada ne ben bunu ispat edebilirim ne siz olmadığını ispat edebilirsiniz. O tamamen gözlemsel bir durum” yanıtını verirken Şahan da Öner’e tepki göstererek “Yakup Bey, tanımıyorum diyorum insanları. Telefonları yok diyorum insanların. Somut olay da ortaya koyamıyorsunuz. Dün de görev almanıza benim engel olduğumu söylediniz” dedi.

Öner ise “Siz engel oldunuz demiyorum. Benim yol yürüyüşüme engel oldunuz. Teknik olarak beni kendinize rakip gördüğünüz için hiçbir zaman önüm açılmadı” ifadelerini kullandı.

12.30 | "SİSTEM DERKEN YOLSUZLUĞU DEĞİL YÖNETİM MEKANİZMASINI KASTETTİM"

Daha sonra Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da Öner’e soru sormak için söz aldı.

Öner’e iddianamedeki iki eylemde kendisinden herhangi bir talimat ya da baskı görüp görmediğini soran Ongun’a yanıt veren Öner, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ongun daha sonra iddianamenin büyük kısmında yer alan ve para toplama mekanizması olarak yaratıldığı öne sürülen ‘sistem’ kelimesiyle ilgili Öner’e soru sordu.

Ongun, "Bu 'sistem' kelimesi sizin ifadenizde küçük harfle yazılmış ama sanki bir yolsuzluk mekanizması anlatılır gibi anlatılan başka ifadelerde büyük harfle yazılmış. Nedir bu sistem?” dedi.

Bunun Üzerine Öner "Ben daha çok, işleyen bir mekanizma anlamında kullandım" diye yanıtladı.

Öner'in yanıtı sonrası sorusuna devam eden Ongun, “Yani siz öyle iddia konusu olduğu gibi bir yolsuzluk mekanizmasını kastetmiyorsunuz burada?" diye sordu.

Öner ise "Hayır. Ben yönetim mekanizmasından bahsettim” diye konuştu.

11.50 | DURUŞMA BAŞLADI: İMAMOĞLU'NDAN İDDİA MAKAMINA TEPKİ

Tutuklu ve tutuksuz sanıkların, avukatların, gazetecilerin, izleyicilerin ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından duruşma başladı.

Duruşma, Yakup Öner'in sorgusuyla devam ederken soru sormak için ilk sözü Ekrem İmamoğlu aldı.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli halkımıza sesleniyorum. Dün iddia makamı, kendi yazdıkları rakamları alt alta toplayarak, 40-50 milyon dolar diyerek, sanki burada bir yolsuzluk rakamını belirlemiş, tespit etmiş gibi algı süreci yapmıştır. Bizim belediyeciliğimiz Beylikdüzü ve İstanbul modeliyle tarihe geçmiştir. Tarifsiz değerlere ulaşan ve kamuya değerler kazandıran, kamuya hizmet eden, halk için, kamucu vatandaşın yanında icraatçı bir belediyecilikle milletimizin kalbini kazanmıştır. İstanbul'da da 3-5 kişinin menfaatini ve bir avuç eşi, dostu değil, tarih yazan liyakatli kadrolarla yalnızca oy verene değil, 16 milyona hizmet vermenin büyük onurunu ve gururunu yaşadık. Altyapıdan üst yapıya milletin parasını millete harcayarak tarih yazdık."

Mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun sözlerini soruya bağlamasını talep ederken İmamoğlu sözlerini şöyle noktaladı: