Cumhuriyet takipte: CHP'nin 'para sayma' davasında ilk duruşma görülüyor

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:52

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:31

CHP İstanbul İl Başkanlığında kaydedildiği iddia edilen 'para sayma' görüntülerine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülüyor.

59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşma, "salonun küçük olması" gerekçesiyle 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı.

Yargılanan 22 sanıktan Can Poyraz, Onur Öksel, Melih Morsünbül duruşmaya katılırken eski CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu mazaret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet'in takip ettiği davada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda CHP'li, destek için salonda bulunuyor. Salonun büyük kısmının partililer tarafından doldurulması nedeniyle kapıda bekleyen basın mensuplarının yalnızca küçük bir bölümü salona girebildi.

"SORUŞTURMA VE İDDİANAME HUKUKSUZ"

Duruşmanın başlamasının ardından sanık avukatlarının savunmalarının alınmasına geçildi.

Avukat Baran Kaya, davada isnat edilen suçlamaların soruşturma aşamasında oluşturulduğunu belirterek soruşturmanın ve iddianamenin hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Avukat Ahmet Özdemir, "İddianemede bağışta bulunanlar konusunda herhangi bir şey yazmıyor. Ya eksik yazılmış ya da savcı yanlış okumuş. 'Bağış yapılamaz' denmiyor, 'bağış kabul edilemez' deniyor. Makbuz verilip verilmemesi partinin problemidir. O günkü parayla eğer 55 bin TL ve üzeri bağışta bulunulursa o zaman kişinin sorumluluğu başlar. CHP, kendi sitesinde il başkanlığı alınacak ilanı açıyor ve bağış toplanacagini belirtiyor. Sanıklar parti adina para toplayıp gerekli kişilere teslim ediyorlar. Sanıklar, parayı teslim etmekle yükümlü kişiler. Bu sanık sayısıyla dosya kalabalık gosterilmeye çalışılıyor. 100 yıllık partiye zarar verilmek isteniyor. Dava hem sakat hem siyasi. Bu para ilk önce belediye başkanı İmamoğlu'nun parası gibi gösterilmeye çalışıldı. Sanıkların lehine olabilecek belgeler dosyaya konulmadı. Olay, 22 kişi üzerine yıkıldı. Sanıklardan 6'sı sadece parayi götüren kişiler. Diğerleri süreçteki görevli kişiler" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

Para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın tamamı hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.