Cumhuriyet'in 'SPK' ve 'Nihat Özçelik' haberine erişim engeli

Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'un "Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılan Doğan Cansızlar’ın öyküsü" başlıklı haberine erişim engeli getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:58
Cumhuriyet'in 'SPK' ve 'Nihat Özçelik' haberine erişim engeli
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Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'un "Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılan Doğan Cansızlar’ın öyküsü" başlıklı haberine erişim engeli getirildi. 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Borsa İstanbul yönetiminde görev alan birçok ismin daha sonradan halka açık şirketlerin yönetimine girdiğine dikkat çekilen haberlerde, söz konusu şirketlerin bu görevlendirmeler sonrasında ya battığı ya da manipülatif işlemlerle anıldığının öyküsü anlatılıyordu.

Haberde örnek olarak geçmiş dönemlerde Borsa İstanbul'da başkan danışmanlığı yapmış Ömer Özbay'ın CEO'su olduğu Verusa Holding'e de yer verilmiş ve holdingin gerçek sahibinin ise SPK tarafından hakkında birden çok kez suç duyurusunda bulunulan Nihat Özçelik olduğunun altı çizilmişti. 

Özçelik, ilgili haberin de yer aldığı 50 içerik hakkında kişilik haklarını ihlal iddiasıyla erişim engeli talebinde bulundu. Mahkeme talebi uygun buldu ve ilgili içeriklerin "lekelenmeme hakkı" kapsamında erişiminin engellenmesine karar verdi.



Miyase İlknur Borsa İstanbul Nihat Özçelik

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