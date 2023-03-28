'Daha dini bir yapı istiyorlar’

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 04:00

İsrailli araştırmacı siyasi durumu, “Anayasaya ilişkin herhangi bir değişiklik geniş bir uzlaşı ister. Başbakanın hatası ise parlamentoda tek bir kesime hitap eden ve gerekli çoğunluktan sadece az bir farkla üstün olan bir grupla bu değişikliği zorluyor olması. Ne muhalefet ne de kamuoyuyla uzlaşma yoluna gitti” diye yorumladı.

Koalisyonun yasanın geçmesi için bastırdığını vurgulayan Lurie, “Ultra-Ortodoks partiler askerlikten muaf olmak istiyor ve ancak bu yasa geçerse bunun olabileceğini biliyorlar. Kamusal alanı daha dini ve yahudi bir yapıya dönüştürmek istiyorlar. Aşırı sağ partiler, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini genişletmek istiyor. Başbakan da yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya. Ancak bu yasalarla yüksek yargıya müdahale edilebilir ve anayasaya aykırı bu planlar gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.

Değişikliklerin getireceği tehlike üzerine Lurie, “Söz konusu yasalarla iktidar, yüksek yargının zayıflayan denetiminde seçim yasalarını dahi değiştirebilecek. Kamuoyu, ülkedeki demokratik değerin yozlaşmasından ve bunun da toplumdaki hoşgörüyü azaltmasından korkuyor” dedi.

