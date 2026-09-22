Dava kuşatması devam ediyor... İmamoğlu, bu sefer de 'makam aracı' davasında hakim karşısında

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı makam aracı olarak kullanması nedeniyle açılan davada ilk duruşma, Silivri’deki cezaevinin duruşma salonunda yapılıyor.

“Görevi kötüye kullanma” suçundan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, İmamoğlu ile birlikte dönemin 11 belediye çalışanı da sanık sıfatıyla yargılanıyor.

İBB DAVASINDAN ALINIP, DURUŞMA SALONUNA GETİRİLDİ...

Bugün İBB Davası’nın 85. duruşma günü için Silivri’de yeni yapılan salonda bulunan İmamoğlu, öğleden sonra salondan ayrılarak eski duruşma salonuna getirildi.

‘MASRAFLAR KARŞILANDI, BUNA RAĞMEN DAVA AÇTILAR’

İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde görev yaptığı dönemde makam aracı olarak kullandığı araç için yapılan ödemeler nedeniyle kamunun toplamda 122 bin TL zarara uğratıldığı öne sürülürken İmamoğlu, 6 Temmuz’da görülen diploma davasında söz konusu davayı eleştirmişti.

Belediye ile kendi aracını makam aracı olarak kullanmasına ilişkin resmi bir protokol yapıldığını ifade eden İmamoğlu, protokol kapsamında aracın tüm giderlerini kendisinin üstlendiğini belirtmişti.

İmamoğlu, “Ben 12 yıl makam aracı olarak kendi aracımı kullandım. Ne Beylikdüzü’nde ne İstanbul Büyükşehir’de makam aracını kullandım. Benzinini de ben aldım, bakımını da ben yaptırdım, lastiğini de ben değiştirdim. Arada çıkan farklar da 2025 yılının hemen başında faiziyle birlikte tamamen ödendi. Buna rağmen dava açtılar” ifadelerini kullanmıştı.

14:40 - DURUŞMA BAŞLADI

Normal şartlarda 13.30’da başlaması planlanan duruşma, Ekrem İmamoğlu’nun salona getirilmesiyle 14.40’ta başladı.

Tutuksuz olarak yargılanan 11 sanıktan 8’i salonda bulunurken İmamoğlu ile beraber tutuklu yargılanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı tarafından iddianame okundu.

“6.5 AY İÇİNDEKİ 100.DURUŞMAMA GİRİYORUM”

Daha sonra Ekrem İmamoğlu, savunması için kürsüye geldi. Savunmasına şu sözlerle başladı:

“İlginç bir mahkemedeyiz. Çok enteresan mahkemelerde duruşmalara çıkıyorum ama bu daha da ilginç. Böyle bir mahkemeye çıkmayı ve böyle bir yargı yüküne neden olan iddia makamının talebini absürt de buluyorum. Çok yanlış bir davanın açıldığını düşünüyorum. 2026 yılının Mart ayından bugüne, 6.5 ay içerisinde, şu an itibariyle 100. duruşmama giriyorum. Bu zaman içinde 100 duruşmaya başka kim girmiştir bilmiyorum. Buraya yürüme mesafesindeki başka bir duruşma salonundan geliyorum.”

Savunmasının başlangıcında, ülkenin yüzde 85’inin adalete güvenmediğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Dünyada olmayacak bir biçimde on beş buçuk milyon insanın da ön seçimde sandığa koşarak oy kullandığı cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği bir kişi. O bakımdan sözlerim öfkeden değil sorumluluktandır. Hakikati dile getirme sorumluluğundan doğmaktadır.

Devleti yıkan hakikat değil, hakikatten korkmaktır. Tabii burada insanların aklından geçmeyebilir ama belki bir kısım insanın geçebilir. Ya arabanın benzini, mazotu, lastiği varken bunları niye düşünüyor ve konuşuyoruz? İşte tam da onu bu iddianameyi yazan iddia makamı düşünecek. Umarım sözlerimin sonunda onların da bu anlatacaklarımdan ders alacağı sonuçlar çıkabilir.”

“NİYETİM İNSANLARI SARSMAK DEĞİL, HAKİKATİ HATIRLATMAK”

“Yüz üç sene geçmiştir. Dolayısıyla ‘itaat et, rahat et’ duruşu, Türk milletine yakışacak bir duruş asla değildir. Ben o duruşu temsil ediyorum. O duruşu temsil etmekten de onur duyuyorum. Buna da engel olacak bir kişi henüz anasının karnından doğmadı. Sokrates, Atina mahkemesinde devletin gençliğini yoldan çıkartmakla suçlandığında kendisini büyük ama uykuda olan atı uyandıran bir at sineğine benzetmişti.

Ben de imkân bulduğum her anda bu ülkenin uyuşturmak istenen her ortamında bu ülkenin güzel insanlarının çıkarlarına seslendim. Ve beni duyduklarını düşünüyorum. Yani beni Akdeniz'den de duyuyorlar, Muğla'dan da duyuyorlar, Hatay'dan da, Sinop'tan da, Diyarbakır'dan da, Van'dan da, İzmir'den de, Çankırı'dan da, Ankara'dan da her yerden duyuyorlar. Elbette güzel şehrim İstanbul'dan da duyuyorlar.

Niyetim insanları sarsmak değil, uyku hâlini dağıtmak ve hakikati hatırlatmaktır. Çünkü biliyorum ki sorgulanmayan bir devlet adaletini yitirir. Şu anda tam da bu tehdidin böyle merkezinde duruyoruz. Gücün sınanmadığı yerde hukuk zayıflar. Sessizliğin, korkunun çoğaldığı yerde zulüm cesaret bulur. Zalimlere fırsat doğar. Ben bu güzel vatanda zalimlerin çok küçücük, minicik, mini minnacık azınlık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onların bir pervasızlığına müsaade edecek, onlar karşısında susacak birisi değilim.”

“YALÇIN KÜÇÜK KORKUYU ŞÖYLE TANIMLAR..”

Savunmasında korku kavramı üzerine konuşan İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Prof. Dr. Yalçın Küçük’ten alıntılar yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Yalçın Küçük korkuyu ahlakın silicisi olarak tanımlar. Makam korkusu, açlık korkusu, işsizlik korkusu, hapis korkusu, tutsak olma korkusu, güvenlik korkusu, ölüm korkusu. Korku büyüdükçe insanın doğru bildiğini söylemesi zorlaşabilir. Biz bunu bir örneğini yanda görülen mahkemede çok yaşadık. Nasıl yaşadık? Hapise atılanların nasıl iftira mekanizmasına döndüğünü ve yargının da pervasızca bundan nasıl yargılanmaya çalıştığını gördük ve örneklerini şu anda da yaşıyoruz.

Ona da Yalçın Küçük'ten bir hatırlatma yapayım. İtirafçı olmayı ‘insanın kendini kusması’ diye tanımlar. O kusmuk kusmuk hallerini tanımlar. Onun için bu korkunun bu millete yakışmadığını ve yaklaşamadığını düşünüyorum. Çünkü bizler İstiklal Marşı'nı okurken onun ilk sözünün ‘korkma’ olmasının bir tesadüf olmadığını düşünenlerdenim.”