Davutoğlu görüntülerle Erdoğan'a seslendi: 3 gün oldu, nerede ‘one minute’ diyen Erdoğan?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinli bir kadına ateş açıp ölümüne yol açmasıyla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Olayın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Erdoğan'ın sessiz kaldığını belirten Davutoğlu, "İsrail Cumhurbaşkanına ne sözler verdiniz?" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Batı Şeria'da Filistinli Ghada Al-Sabatin adlı kadının İsrail güçlerince vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'nin Twitter hesabından olayın görüntülerini "İsrailli katiller Filistinli kadını vahşice katletti! AKP ise sessiz" başlığıyla haberleştirdiği paylaşımı kendi hesabından alıntılayan Davutoğlu, Erdoğan'a yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Bu görüntüler ortaya çıkalı üç gün oldu. Bekledik, nerede ‘one minute’ diyen Erdoğan? Bu zulme nasıl ve neden sessiz kalıyorsunuz? Hani mazlumların hamisiydiniz? Sizi İsrail’e muhtaç eden nedir? İsrail Cumhurbaşkanına ne sözler verdiniz?"
NE OLMUŞTU?
Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin batısındaki Husen beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 6 çocuk annesi Ghada Al-Sabatin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Haaretz gazetesi de kadının askerler için bir tehdit oluşturmadığını, elinde bıçak ya da silah bulunmadığını yazmıştı.
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