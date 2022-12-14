Davutoğlu ile Akşener bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü.

AA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 14:08
Davutoğlu ile Akşener bir araya geldi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Altılı masanın 26 Aralık toplantısının gündeminin ele alındığı görüşme sonrası Akşener, Davutoğlu’nu İYİ Parti Genel Merkezi’nin kapısından uğurladı.

Basına kapalı görüşme, 2 saat sürdü.

 


Meral Akşener ahmet davutoğlu ziyaret

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