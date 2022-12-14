Davutoğlu ile Akşener bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.
Altılı masanın 26 Aralık toplantısının gündeminin ele alındığı görüşme sonrası Akşener, Davutoğlu’nu İYİ Parti Genel Merkezi’nin kapısından uğurladı.
Basına kapalı görüşme, 2 saat sürdü.
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