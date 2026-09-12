Davutoğlu'nun oğlunun nikâh töreninde neler yaşandı? Erdoğan katılmadı, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu selamlaşmadı...

Feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Sare Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu, Ravza Öğüt ile evlendi.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen düğüne siyaset, medya ve kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda isim katılırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törene katılmaması dikkat çekti.

T24'ten Candan Yıldız'ın haberine göre; geçen günlerde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılmasıyla gündeme gelen Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun düğününde farklı siyasi partilerden isimler bir araya geldi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU AYNI TÖRENDE: SELAMLAŞMADILAR, AYRI OTURDULAR

Törene YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanlığı'na "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu ile Özel’in törende selamlaşmadığı görülürken, protokol düzeninde iki ismin birbirinden uzak oturması da dikkat çekti.

Fotoğraf: T24

Düğünde AKP’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile eski bakan Hüseyin Çelik de yer aldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan ile Demokrat Parti Genel Başkanı Hüseyin Uysal da törene katılan isimler arasında bulundu.

SİYASET VE MEDYA DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM

Törene İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Dalgın, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekili İlhan Kesici, CHP'li Gürsel Tekin, milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün ve Kani Torun, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, gazeteci-yazar Tarık Çelenk ve eski milletvekili Yılmaz Ensaroğlu da törende yer aldı.

Eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, gazeteci Nagehan Alçı, ekonomist ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan da düğüne katılan isimler arasında yer aldı.

Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Mesut Barzani’nin kardeşi de törende bulunan isimler arasındaydı.

ABDULLAH GÜL KATILAMADI, MESAJ GÖNDERDİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ise uçağının ertelenmesi nedeniyle törene katılamadığı ve çift için mesaj gönderdiği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da düğüne mesaj gönderdi.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, AKP milletvekili Fahrettin Koca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, eski İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da telgraf gönderen isimler arasında yer aldı.

NİKÂHI FATİH BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

Mehmet Davutoğlu ile Ravza Öğüt’ün nikâhını AKP’li Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan kıydı.

Çiftin düğün çıkışında ise Evanthia Reboutsika’nın “Dance at the School Theatre” adlı bestesi çalındı.

ARINÇ'TAN DAVUTOĞLU'NA DESTEK

Düğünde konuşma yapan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu hakkında başlatılan “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturmasına tepki gösterdi.

Davutoğlu’nun beş yıl önce yaptığı bir konuşma nedeniyle savcılığa ifade vermesini değerlendiren Arınç, konunun yıllar boyunca gündeme gelmediğini belirterek soruşturmayı “bir savcının işgüzarlığı” olarak nitelendirdi.

Arınç, Davutoğlu’nun ifade verirken eleştiri hakkını kullanmaya devam edeceğini söylemesini “asil bir davranış” olarak değerlendirdi.

ARINÇ: “AHMET DAVUTOĞLU’NUN YANINDAYIZ”

Arınç, açıklamasında Davutoğlu ile başka bir siyasetçinin savcılık sürecindeki tutumlarını karşılaştırarak, isim vermeden eleştiride bulundu.

Davutoğlu’nun siyasi tavrını takdir ettiğini belirten Arınç, “Biz siyasi hayatımızda çizdiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu’nun yanındayız, onu takdir ediyoruz” dedi.

Arınç, şöyle dedi:

"Türkiye'nin Başbakanı Sayın Davutoğlu, bir savcının davetiyle gitti, ifade verdi. 5 yıl evvel halkla buluşması sırasında birilerinin sorusuna karşılık kararlılıkla bir cevap vermiş. 5 yıl hiç üzerinde durulmayan konu bir savcımızın önüne gelmiş, o da işgüzarlık yapmış. Gitti, soruları cevapladı. Ben her zaman ifade ettiğim fikirlerin arkasındayım, ben siyasetçiyim, eleştiri hakkımı her yerde kullanırım dedi. Bu asil bir davranış...

Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. 'Bugüne kadar beş bin kere bunlar benim karşıma geldi, ben sıçrayıverdim, bu ne ki' demek istedi.

İkisi arasında büyük fark var. Biz siyasi hayatımızda çizdiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu'nun yanındayız, onu takdir ediyoruz."