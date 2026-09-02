DEM’li Bakırhan'dan 'Yavuz Sultan Selim - İdris-i Bitlisi' ittifakına tepki gösteren Alevi aydınlara: 'Sokaktan getirip vekil yaptıklarımız...'

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın "süreç" kapsamında yaptığı iddia edilen, Osmanlı Devleti dönemindeki “Yavuz Sultan Selim - İdris-i Bitlisi ittifakı” referansına karşı gösteren 53 Alevi yurttaş ve aydın “Alevi Aydınlar Bildirgesi” yayımlamıştı. Bu bildirge DEM Parti yönetiminde rahatsızlığa yol açtı.

DEM Parti'nin "Öcalan’ın bu bağlamda bir değerlendirmesi bulunmamaktadır" dediği ve "Alevilerin sürecin karşısında gösterilmeye çalışılması kabul edilemez" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdiği açıklamanın ardından partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da konuk olduğu bir televizyon programında bildirgeye imza atanları yerden yere vurdu.

Bakırhan, “sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız isimler hangi aydın kimliği var bilmiyorum” diyen Bakırhan, "Kürt Hareketi'ni ve Sayın Öcalan'ı eleştirmek ‘aydın’ olmaksa valla kusura bakma o dündü” ifadelerini kullandı.

Bakırhan'ın sözleri şöyle:

"İçinde temiz, çok dürüst, tanıdığım bazı aydın arkadaşlarımız da var. Bir de sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız, hangi aydın kimliği var onu da bilmiyorum. Yani Kürt Hareketi'ni eleştirmek, Öcalan'ı eleştirmek, tırnak içerisinde aydın olmaksa bana kusura bakmayın o dündü. Bugün artık onun alıcısı yok.

İdris-i Bitlis tarihte birisidir. İyiliklerini, kötülüklerini ortadadır. Yavuz Selim de Osmanlı'nın bir sultanıdır, padişahıdır. Yani ikisinin aynı kelime içerisinde geçiyor olması ve Alevi karşıtı bir şey yorumlamayı da ben birbirine bağını kuramıyorum. Velhasılı bunu eleştiriyorum.

Toplumsal katılım konusunda bu soru vesilesiyle Türkiye toplumuna şunu söylemek istiyorum. Bugün hiç öylesine derin analizlere gerek yok. DEM Parti'nin milletvekili tablosuna bakın. Dem Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisine bakın. Hiçbir siyasi parti olmayan bütün renkler, bütün inançlar, bütün halklar, bütün dinlerin içerisinde siyaset yaptığı bir zemindir. Ve artı olarak da Alevilerin içerisinde en önemli rol ve görevlerde olduğu bir siyasi partiye böyle bir yakıştırma yapılabilir mi?”