DEM oylarıyla yüzde 71'i aşarak seçilen Türkan Kayır, AKP’ye geçti... Belediyede dikkat çeken ihale: Rozetten 7 gün sonra ihale kararı aldılar!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin adayı olarak Şırnak’ın İdil ilçesinde büyük farkla belediye başkanı seçilen Türkan Kayır’ın AKP’ye geçişinin ardından İdil Belediyesi’nde dikkat çeken bir ihale kararı alındı.

AKP’ye geçişin üzerinden yalnızca bir hafta geçmesinin ardından İdil Belediyesi’nde 12 işyerini kapsayan kiralama ihalesi için karar alındı.

İdil Belediyesi’nin ihale ilanına göre, belediye encümeninin 21 Ağustos tarihli ve 124 sayılı kararıyla Atakent Mahallesi 185 ada 2 numaralı parselde bulunan 12 işyerinin iki yıl süreyle kiraya verilmesi kararlaştırıldı.

Belediyeye ait işyerlerinin tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı. İhale 10 Eylül’de İdil Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İşyerlerinin büyüklükleri yaklaşık 71 ile 77 metrekare arasında değişirken her bir taşınmaz için bir yıllık 108 bin TL artı KDV muhammen bedel belirlendi.

Böylece 12 işyerinin yalnızca ilk yıl için belirlenen toplam kira bedeli 1 milyon 296 bin TL artı KDV’ye ulaşıyor. İhaleler saat 13.30’da başlayacak ve her işyeri için 10’ar dakika arayla ayrı teklif alınacak. Sözleşmelerin imzalanmasından itibaren işyerleri iki yıl süreyle kiralanacak.

ROZETİ ERDOĞAN TAKMIŞTI

Kayır, yerel seçimlerde 7 bin 909 oy alarak yüzde 71,27 ile belediye başkanlığına seçilirken AKP’nin adayı 2 bin 215 oy ve yüzde 19,96’da kalmıştı. Seçimden yaklaşık dokuz ay sonra DEM Parti’den ihraç edilen Kayır, görevini bir süre bağımsız sürdürdü.

Kayır, 14 Ağustos’ta AKP’nin Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen 25. kuruluş yıldönümü programında AKP’ye katıldı.

Kayır’ın parti rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Kayır, katılımın ardından AKP’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu.

SANDIKTA AÇIK ARA FARK VARDI

İhale kararının zamanlaması, Kayır’ın seçildiği seçimdeki oy dağılımını da yeniden gündeme getirdi. 31 Mart 2024 seçimlerinde DEM Parti İdil’de belediye başkanlığı için kullanılan geçerli oyların yüzde 71,27’sini alırken AKP yüzde 19,96’da kaldı.

Kayır ile AKP adayı arasındaki fark 5 bin 694 oy oldu. Kayır böylece belediye başkanlığını AKP adayının yaklaşık üç buçuk katı oy alarak kazanmıştı. Ancak yaklaşık iki yıl sonra Kayır’ın AKP’ye katılmasıyla, sandıkta açık farkla kaybeden AKP İdil Belediyesi’ni siyasi transfer yoluyla bünyesine kattı.

DEM PARTİ ‘AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİLERİ’ DEMİŞTİ

Kayır’ın siyasi geçmişinde DEM Parti’den ihraç edilme süreci de dikkat çekiyor. DEM Parti Demokratik Yönetimler Kurulu, Aralık 2024’te Kayır’ın partiden ihraç edildiğini duyurmuştu. Parti, ihraç kararını açıklarken İdil halkının seçimde yüzde 71,27 ile iradesini DEM Parti’den yana ortaya koyduğunu anımsatmıştı.

Açıklamada belediye yönetimine ilişkin ağır eleştiriler de yöneltilmiş, “halka hizmeti öncelemeyen” ve “ahbap-çavuş ilişkileriyle belediyeyi yönetmeye çalışan” yaklaşımların bulunduğu savunulmuştu. Parti, Kayır’ın görevinden istifa etmesini de istemişti. Kayır ise ihraç kararının ardından belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürdü ve 14 Ağustos 2026’da AKP’ye geçti.