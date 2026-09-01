DEM Parti, Alevi aydınların eleştirisini ‘beğenmedi’: 'Kabul etmiyoruz'

İktidarın “Terörsüz Türkiye” adı altında yürüttüğü süreç kapsamında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önerdiği iddia edilen “Yavuz Sultan Selim - İdris-i Bitlisi ittifakı” benzetmesi tepkilere yol açmış, bu öneriye karşı 53 isim “Alevi Aydınlar Bildirgesi” yayımlamıştı.

Büyük tepki yol açan öneriyle ilgili olarak yaşanan tartışmalar üzerine DEM Parti'den bir açıklama geldi. DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonumu imzasıyla yapılan açıklamada, Öcalan'ın böyle bir değerlendirmesinin olmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Sayın Öcalan’ın 'Aleviler bu sürecin tam kalbindedir' yaklaşımı, onun Alevileri barışın ve demokratik toplumun asli ve kurucu öznelerinden biri olarak gördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Alevileri Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin dışında konumlandırmaya yönelik her türlü yaklaşım bu perspektifle bağdaşmamaktadır" denildi.

"KABUL ETMİYORUZ"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Alevilerin eşit yurttaşlık, demokrasi ve özgürlük mücadelesi ve tarihsel hafızası kalıcı toplumsal barışın inşası açısından son derece değerlidir. Bu hassasiyetlerin siyasi manipülasyon aracı haline getirilmesi ve Alevilerin barış sürecinin karşısında gösterilmeye çalışılması kabul edilemez.

Alevilik; hakikati aramayı, sorgulamayı, aklı, adaleti, rızalığı ve eşitliği esas alan güçlü bir inanç ve toplumsal hafızaya sahiptir. Alevi toplumu, kendi adına üretilen söylemlerin hakikatle ve Aleviliğin tarihsel gerçekliğiyle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirecek iradeye sahiptir.

DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu olarak, Alevilerin hassasiyetlerinin araçsallaştırılmasını kabul etmiyoruz. Barış ve Demokratik Toplum Süreci Alevilerin inançlarını özgürce yaşamasını, ibadetlerini özgürce yapmasını savunur. Eşit yurttaşlık hakkı demokratikleşmenin vazgeçilmez unsurudur. Bu anlamda, Alevilerin demokratik toplumun ve kalıcı barışın kurucu öznelerinden biri olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."