DEM Parti'den 'Çerçeve Yasa' öncesi kritik grup toplantısı: 'Yeni bir dönemin eşiğidir bu yasa'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısında konuştu.

Adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak belirlenen Çerçeve Yasa'nın Meclis'e gelmesinden önce yapılan grup toplantısında Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÖNÜMÜZDE YENİ BİR YÜZYILIN ŞAFAĞI DURMAKTADIR"

"Önümüzde bir yüzyılın kapanışı, yeni bir yüzyılın şafağı durmaktadır. Bugünlerde dünya hem yeni krizleri hem de eski düzenin çözülüşünü iç içe yaşıyor. Bir yüzyıl kapanırken yeni yüzyılın güç ilişkileri, enerji yolları, ticaret koridorları ve siyasi özneleri yeniden oluşuyor. Ortadoğu ise bu büyük dönüşümün tam merkezinde duruyor.

İran'dan Lübnan'a, Filistin'den Suriye'ye yaşananlar bölgenin yüz yıllık siyasi, ekonomik ve güvenlik denklemlerinin yeniden değişeceğini gösteriyor. Artık sadece ordular ve devletler değil; halklar, inançlar, toplumsal hareketler ve devlet dışı aktörler de yeni dengede bir yer edinmeye çalışıyor.

Böyle dönemlerde asıl mesele sadece askeri anlamda güçlü olmak değil, asıl mesele tarihin yönünü doğru okuyabilmektir. Pek çok örneğini gördüğümüz üzere; değişimi okuyamayanlar yeni düzenin nesnesi haline dönüşüyor, siyasal akıl ve cesaret gösterenler ise kendi geleceklerinin öznesi olurlar"

"KENDİ KÜRT MESELESİNİ DEMOKRATİK YOLLARLA ÇÖZMEYEN BİR TÜRKİYE, ORTADOĞU'DA KALICI BARIŞ VE İSTİKRAR ÖNEREMEZ"

Değerli arkadaşlar, Ortadoğu'da yeni bir düzen kurulurken Türkiye izleyen değil şekillendiren, bekleyen değil oyun kuran bir rol oynama şansına sahip oldu. Bu rolü oynamanın formülü bellidir. Nedir bu formül?

Kendi Kürt meselesini demokratik yollarla çözmeyen bir Türkiye, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar öneremez. Önerse de kimse inanamaz. Demek ki ne yapması gerekiyor? Önce kendi yüz yıllık Kürt meselesini demokratik yollarla, müzakereyle çözmesi gerekiyor.

"Umarım omuz hizasında barışa doğru kürek çektiğimizde Türkiye'yi de daha güzel, daha demokratik günlere taşıyacağımızı umuyorum.

"ÇERÇEVE YASA İÇİN: MUAZZAM BİR EŞİKTEYİZ"

Ama bazen bir ülkenin kaderini değiştiren şey atılan ilk adımdır. Çerçeve yasa işte böyle bir adımdır. Meclisin önüne gelecek çerçeve yasa, teknik bir düzenleme değildir. Silahın yerine siyaseti, çatışmanın yerine hukuku koyacak ve demokratik ortaklığı büyütecek yeni bir dönemin eşiğidir bu yasa. Şimdi bu eşiği geçmek için o ilk adımı hep birlikte atalım diyoruz. Demokratik bir yürüyüşün başlangıcına bu yasayı dönüştürelim diyoruz.

Bakın yıllarca büyük acıların yaşandığı İrlanda deneyiminden bir örnek vererek konuşmama devam etmek istiyorum. 20. yüzyılın sonunda onlarca yıl süren bir savaşın ardından İrlanda'da kimse barışa güvenmiyordu. Çünkü üç kuşak boyunca her aileye bir mezar, her sokağa binlerce acı düşmüştü.

'Bu nefret bitmez' cümlesi adanın her tarafında yankılanıyordu. Çözümsüzlük sanki bir kader, sanki değişmez bir yasa olarak ifade ediliyordu. Oysa o bitmez, o değişmez denilen döngü silahların gölgesinde değil bir müzakere masasının etrafında çözüldü. Yüz yıllık hesaplaşma bir gecede belki silinmedi ama bir imzayla şiddetin dili sustu, siyasetin dili konuşmaya başladı. Çözülmez sanılan düğümü kılıç değil, hukuk ve müzakere çözdü.

İrlandalı bir şair bu durumu şöyle tarif ediyor: 'Bir halkın ömründe umut ve tarihin aynı kafiyeye düştüğü ender anlardan birini yaşadık' diyordu.

Biz de önümüzde yıllardır çözülmeyen Kürt meselesi var. Bu mesele çok ağır düğümlerle birbirine bağlanmış. Şimdi muazzam bir eşikteyiz. 22 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın çizdiği barış perspektifi ve çözüm iradesi, Sayın Erdoğan'ın çözüm iradesi, muhalefetin desteği, Türkiye'ye yüz yıllık kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez, bu fırsatı heba etmememiz gerekiyor."

SÜREÇ İÇİN İRLANDA ÖRNEĞİ VERDİ

"Tarihi adımlar atıldı. Şimdi o adımları hukuka bağlama zamanıdır. Çerçeve yasa, tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır. Biliyoruz ki tek bir yasal düzenleme, yüz yıllık bir meselenin bütün siyasal ve toplumsal yükünü bir günde ortadan kaldırmaz. Ama yine de çok önemli bir şey yapar. Meseleyi şiddet zemininden siyasetin ve hukukun zeminine taşır. Silahın sustuğu yerde sözün, sözün olduğu yerde siyasetin önünü açar.

Ve demokratik siyasetin önündeki engelleri kaldıracak yeni bir dönemin kapısını aralar bu yasa, bu adım. Aynen İrlanda'daki gibi burada da 86 milyonun kaderinde ilk defa umut ve tarihin aynı kafeye düştüğüne şahitlik ediyoruz. Bu başarı 86 milyonundur, barış annelerinindir, sokakta gece gündüz mücadele eden sizlerindir

"Bugün bir umudu taşıyorsak onların emeği ve mücadelesinin sayesindedir. Barışın üzerinden şu iltisak, bu iltisak gölgesi artık kaldırılmalıdır. Ölümler dursun diye bedel ödeyenler, barışın sonuçlarından en ilk faydalanması gerekenlerdir.

Değerli arkadaşlar, bu toprakların acıya, milyonların açlığa, kutuplaşmaya, gerilime artık sabrı kalmadı. Bakın, bu ülkede ateşin düşmediği bir toprak parçası kalmadı. Askerin de, gerillanın da, sivilin de tabutu bu topraklara iniyor. Nazım Hikmet'in dediği gibi 'Bu cehennem, bu cennet bizim.' Her kayıp bu ülkenin ortak değeridir. Her kayıp hepimizindir. Bu döngüyü silah kırmaz. Bu döngüyü nefret kırmaz. Bu döngüyü yalnız siyaset ve müzakere kırar. Bu sebeple cehennemi zamanları gelin bitirelim diyoruz. Siyasete ve demokratik müzakereye güçlü bir şans verelim diyoruz.

Açıkça ifade ediyoruz; çerçeve yasa bir ayrıcalık yasası değildir. Tarihsel bir sorunun çözümü için geçiş sürecini demokratik hukuk güvencesine kavuşturma yasasıdır. Yüz yıldır yok sayılan Kürt meselesinin ilk defa müzakereye dayalı yasal çerçeveyle tanışmasıdır. Mehmed Uzun'un deyimiyle 'Barış sadece ölümsüz bir eser değildir, barış insan aklının yarattığı en erdemli iştir' diyor.

"BU YASA İLE İŞİMİZ BİTMEYECEK"

Çerçeve yasa barışa kapı aralanmasıdır. Barış, çatışmayı yeniden üreten koşulların ortadan kaldırılmasıdır. Çerçeve yasa tam da bunun için gereklidir. Çatışmalı dönemi sona erdirmek, kalıcı barışın kapılarını açmak için vardır. Bu yasayla kalıcı barışın hukukunu güçlendirmeliyiz. Barışın kalıcılaşması için Sayın Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşulları sağlanmalıdır. Barışın kalıcılaşması için meclis tarihi rolünü oynamalıdır. Meclis uhdesinde barış izleme kurulu, mekanizması kurulmalıdır. Tüm partilerin katılımıyla süreç demokratik katılım ve şeffaflık içerisinde sürdürülmelidir. Ve bu yasa ile işimiz bitmeyecek. Mersinli barış anneleri, Bursa'dan gelen yoldaşlar, yeni başlayacak mücadelemiz.

Bu yasayla birlikte daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla kenetleneceğiz, daha fazla Türkiye'deki diğer halklarla ve inançlarla birlikte, ezilenlerle birlikte demokratik mücadeleyi yürüterek yolumuza devam edeceğiz. Çerçeve yasayı güçlendirecek siyasi, hukuki ve idari düzenlemeler sonbahardan itibaren hayata geçirilmelidir. Sonbaharda meclisin açılışıyla beraber bir yol haritası çıkarmalıyız. Bu yol haritasında eşit yurttaşlığı güvence altına alan, demokratik siyasetin önündeki hukuki ve idari engelleri kaldıran, demokratik katılımı güçlendiren, dil, kültür ve inanç örgütlenmesi önündeki engelleri kaldıran, yerel demokrasinin alanını genişleten, kayımlara son veren, yeni dönemde cezada adalet, infazda eşitliği karşılayan demokratik ve hukuki reformları artık hayata geçirmeliyiz.

Bu sebeple diyoruz ki; Ağustos ayı çerçeve yasayla barışın temellerini atmanın ayı olsun. Ekim ayı ise demokratik Türkiye'nin inşasında bir bahar ayı olsun diyoruz.

Değerli Türkiye halkları, kıymetli basın mensupları; bir yıl boyunca bu grupta çok şey konuştuk, çok şey tartıştık. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen misafirlerimizle bir arada olduk. Ama bu hafta özel bir hafta. Bu hafta yüzyıllık bir düğümün çözüldüğü günler olarak tarihte hatırlanacak. Bu vesileyle, bugün hem basının, hem kamuoyunun, hem de sizlerin huzurunda, hem milletvekillerimize hem de tüm parti yapımıza açıkça seslenmek istiyorum. Bu yasa 86 milyonu ilgilendiriyor. Şemdinli'yi de, Keşan'ı da ilgilendiriyor. O nedenle komisyonda ve genel kurulda bu yasa görüşülürken polemiğe, provokasyona, gerilime asla kapılmayacağız.

"HER ÖNERİYİ BÜYÜK BİR OLGUNLUKLA DİNLEYECEĞİZ"

Barışın kapısını aralayacak her görüşü, her öneriyi büyük bir olgunlukla dinleyeceğiz. Eleştiri ve haklı kaygıları anlayacağız. Bizler de demokratik müzakere olgunluğuyla eleştirilerimizi ve önerilerimizi başta meclis olmak üzere her zeminde sunmaya devam edeceğiz. Ortak yolu birlikte arayacağız. Diyaloğa ve müzakereye her zaman olduğu gibi açık olacağız. Tüm parti yapımız ve meclis grubumuz bu sürecin ruhuna uygun olarak davranacaktır, bugüne kadar yaptığı gibi. Çünkü bugün ihtiyacımız olan; acıları dindiren, annelerin gözyaşını bitiren, yaraları saran, birbirimizi anlamamızı sağlayan bir siyasettir. Yani DEM Parti'nin siyasetidir.

Biz süreçte ilk günden beri oynadığımız olumlu rolü güçlendirerek devam edeceğiz. Barışın ve demokratik çözümün dilini birlikte büyüteceğiz. Meclisteki siyasi partilere de sesleniyorum:

Çerçeve yasayı 'benim gündemim başka' diyerek yan gözle izlemek, karşı çıkmak veya pazarlık konusu etmek doğru bir tutum olmaz. Bu ülkenin kardeşlik hukuku ve barış içinde yaşaması, milyonlarca oydan ve koltuktan daha kıymetlidir.

Ve elbette asıl çağrıyı devlete ve iktidara yapıyoruz. Evet, geç kalınan bir çerçeve yasayı çıkarmak önemlidir, önemsiyoruz. Her ne kadar yasanın meclisin son haftasına sıkıştırılması büyük bir eleştiriyi hak etse de yasayı önemli buluyoruz. Milyonların sürece artan desteğini boşa çıkarmamak, halkın talebine kulak vermek iktidarın tarihsel sorumluluğudur. Barışa herkes bir adım atarken iktidar on adım gücünde yasalar çıkarmalıdır.

"TÜRKİYE'NİN YÜZYILLIK ZİNCİRLERİNE GELİN HEP BİRLİKTE ÇÖZELİM DİYORUZ"

Ve bütün Türkiye'ye bu kürsüden bütün inancımla, bütün kalbimle sesleniyorum: Türkiye'nin her tarafındaki vatandaşlarımızın kaygılarını anlıyor ve önemsiyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz, yoldaşımızdır. Yeni bir yüzyılın eşiğindeyiz. Bu eşiği korkuyla değil umutla, çatışmayla değil barışla, inkarla değil demokrasiyle, ayrışmayla değil eşit yurttaşlıkla geçmek için gelin hep birlikte kenetlenelim. Bursa'dan Amed'e kadar Türkiye'nin yüzyıllık zincirlerine gelin hep birlikte çözelim diyoruz.

Bu yasanın... Bu yasanın bu topraklarda yaşayan 86 milyona şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu yasa barışa, demokrasiye, adalete ve özgürlüğe vesile olsun."