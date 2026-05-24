DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesine tepki

24.05.2026 15:09:00
DEM Parti'den, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz" denildi.
Ankara Valiliği'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirmesinin ardından, partinin genel merkeze polis müdahalesi başladı.

CHP Genel Merkezi bahçesindeki garaj kapısı polis ekiplerince kırıldı. Parti binasına da giren polis ekipleri, içerideki partililere plastik mermiyle müdahale etti.

"KABUL EDİLEMEZ"

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezine zorla girerek parti yöneticilerini, milletvekillerini ve yurttaşları tahliye etmesini kabul etmiyoruz. Türkiye’nin en temel ihtiyacı, demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesiyken; bu baskıcı yöntemlerde ısrar edilmesi kabul edilemez.

DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz. CHP yöneticilerini ve CHP’ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz."

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi' için tepki Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine sert tepki gösterdi. İmamoğlu, ''Ayağa kalkın! Birlikte omuz omuza, sesimizi ve öfkemizi yükseltin! Milletinden korkan siyaset mühendislerine, koltuk ve güç düşkünlerine, piyonlara, kifayetsiz muhterislere hadlerini bildirelim'' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Merkezi'ne polis talebi sonrası Yavaş'tan açık çağrı: 'O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır' ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi önüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle getirilen çevik kuvvet ekiplerine ilişkin yaptığı açıklamada 'kurultay' çağrısında bulundu.
CHP Genel Merkezi tahliye mi edildi? Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne girdi mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine Ankara Valiliği'nin CHP Genel Merkezi için verdiği 'tahliye' talimatından saatler sonra polis müdahalesi başladı. Peki, CHP Genel Merkezi tahliye mi edildi? Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne girdi mi?