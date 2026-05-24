DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesine tepki

Ankara Valiliği'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirmesinin ardından, partinin genel merkeze polis müdahalesi başladı.

CHP Genel Merkezi bahçesindeki garaj kapısı polis ekiplerince kırıldı. Parti binasına da giren polis ekipleri, içerideki partililere plastik mermiyle müdahale etti.

"KABUL EDİLEMEZ"

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezine zorla girerek parti yöneticilerini, milletvekillerini ve yurttaşları tahliye etmesini kabul etmiyoruz. Türkiye’nin en temel ihtiyacı, demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesiyken; bu baskıcı yöntemlerde ısrar edilmesi kabul edilemez.

DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz. CHP yöneticilerini ve CHP’ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz."