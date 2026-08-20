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DEM Parti'den Diyarbakır'da dört belediye eş başkanı görevden alındı iddialarına yanıt

DEM Parti'den Diyarbakır'da dört belediye eş başkanı görevden alındı iddialarına yanıt

20.08.2026 15:32:00
Güncellenme:
ANKA
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DEM Parti'den Diyarbakır'da dört belediye eş başkanı görevden alındı iddialarına yanıt

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Diyarbakır'da dört belediye eş başkanının görevden alındığı yönündeki haberleri yalanladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, kamuoyunun söylentilere değil, resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiği vurgulandı.
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DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, bazı basın-yayın organlarında Diyarbakır'da dört belediye eş başkanının görevden alındığı yönünde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 

Kurulun sosyal medya hesabından söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın-yayın organlarında, Diyarbakır'da dört belediye eş başkanının görevden alındığı yönünde haberler yayımlandığı, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı" belirtildi. 

Kamuoyuna ve basına uyarılarda bulunulan açıklamada, seçilmişlerle ilgili olarak sadece parti ve kurul tarafından yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması istendi.

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"BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ"

Basın-yayın organlarına da seslenilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Basın-yayın organlarının da kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkına saygı göstererek, söylenti ve duyumlar üzerinden haber yapmak yerine Partimizin ve Kurulumuzun resmi açıklamalarını esas almaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."  

İlgili Konular: #diyarbakır #Dem Parti

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