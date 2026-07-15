DEM Parti'den Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, bugün sabah saatlerinde tutuklandı.

Güner'in tutuklanmasına siyasi parti temsilcilerinden ve kamuoyundan tepkiler sürüyor.

DEM PARTİ'DEN DEMOKRASİ VURGUSU

DEM Parti'den de konu hakkında yazılı açıklama yapıldı. Güner'in tutuklanasına tepki gösterilen açıklamada, "Demokratik toplumun güvencesi; bağımsız, tarafsız ve evrensel hukuk ilkelerine bağlı bir yargıdır" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde:

"Savcılık tarafından daha önce takipsizlik kararı verilen bir soruşturmanın yeniden gündeme getirilerek Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması, hukukun değil siyasetin işletildiğinin açık göstergesidir.

Yargının bağımsızlığını yitirip iktidarın siyasal hesaplarının aracı haline getirilmesi, yalnızca seçilmişlere değil halkın iradesine de müdahaledir. Hukuk, adaleti işletmenin değil siyasi rakipleri tasfiye etmenin aracı haline getirilemez.

Demokratik toplumun güvencesi; bağımsız, tarafsız ve evrensel hukuk ilkelerine bağlı bir yargıdır. Yargının iktidarın sopası olarak kullanılmasına, hukuk güvenliğinin ortadan kaldırılmasına ve seçme-seçilme hakkını hedef alan bu anlayışa derhal son verilmelidir."