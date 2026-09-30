DEM Parti'den T24'e kapatma kararına tepki: 'Dünyada böyle bir demokrasi örneği yoktur'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, internet haber sitesi T24 ve sosyal medya hesapları hakkında verilen kapatma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada "Toplum susturularak demokrasi güçlenmez. Dünyada böyle bir demokrasi örneği yoktur" diyen Doğan, sansür uygulamalarına son verilmesi çağrısı yaptı.

"T24’ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında verilen kapatma kararı, toplumun haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne son derece ağır bir müdahaledir. Demokratik ülkelerde sansür uygulamaları yerine düşünce ve ifade özgürlüğünü koruyacak önlemler alınır. Toplum susturularak demokrasi güçlenmez. Dünyada böyle bir demokrasi örneği yoktur. Demokrasi yalnızca duymak istediklerimizin değil, farklı ve eleştirel seslerin de özgür olduğu yerde güçlenir. Gazetecileri, yazarları, medya kuruluşlarını hedef alan sansür uygulamalarına artık son verilmelidir."

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Haber sitesi T24 hakkında erişim engeli kararı verilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu uygulamalar kabul edilemez. Demokrasi ve çoğulculuğun gereği farklılıklarla bir arada yaşamdır. Haber alma hakkına yönelik yapılan hak gaspları son bulmalıdır" ifadeleri kullanıldı.