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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, özel ofisine İHA saldırısı düzenlenen Barzani ile görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, özel ofisine İHA saldırısı düzenlenen Barzani ile görüştü

17.08.2026 17:22:00
Güncellenme:
ANKA
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, özel ofisine İHA saldırısı düzenlenen Barzani ile görüştü

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Sayın Mesrur Barzani’nin ofisinin dün gece saatlerinde İHA’larla hedef alınması üzerine Sayın Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi.
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DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erbil'deki ofisinin iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef almasının ardından, partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 

Partiden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''BAĞDAT YÖNETİMİNİ, OLAYI AYDINLATMAYA ÇAĞIRIYORUZ''

"Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, Irak Kürdistan Bölgesi Başbakanı Sayın Mesrur Barzani’nin ofisinin dün gece saatlerinde İHA’larla hedef alınması üzerine Sayın Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Eş Genel Başkanımız yaptığı görüşmede, DEM Parti olarak saldırıyı kınadığımızı ifade etti. Sayın Barzani’ye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne ve Kürt halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletti ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirtti. Bu vesileyle bölgede savaşı ve gerilimi yeniden gündemde tutan, istikrarsızlığı derinleştiren bu tür saldırıları tehlikeli bulduğumuzu belirtiyor ve Bağdat yönetimini, olayı aydınlatmaya çağırıyoruz."

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