DEM Parti eş genel başkanlarından 'Melih Meriç' için geçmiş olsun telefonu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç için YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BİLGİ ALDILAR

DEM Parti Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Hatimoğulları ve Bakırhan’ın görüşmede Meriç’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

Eş genel başkanların, Melih Meriç’e acil şifa dileklerini ilettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü esnada eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in ameliyatının tamamlandığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.