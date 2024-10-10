DEM Parti Iğdır il binasına polis baskını: İl Eş Başkanı Selçuk gözaltına alındı

DEM Parti Iğdır İl Binasına polis baskını düzenlendi. DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Mehmet Selçuk gözaltına alındı.

DEM Parti Iğdır il binasına polis baskını: İl Eş Başkanı Selçuk gözaltına alındı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:59

DEM Parti Iğdır İl Binasına bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Birgün'ün aktardığına göre; DEM Parti Iğdır İl Eş Başkan Mehmet Selçuk gözaltına alındı. İl binasının etrafına polis bariyerleri kuruldu, binaya girişler yasaklandı.


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