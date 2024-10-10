DEM Parti Iğdır il binasına polis baskını: İl Eş Başkanı Selçuk gözaltına alındı
DEM Parti Iğdır İl Binasına polis baskını düzenlendi. DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Mehmet Selçuk gözaltına alındı.
DEM Parti Iğdır İl Binasına bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Birgün'ün aktardığına göre; DEM Parti Iğdır İl Eş Başkan Mehmet Selçuk gözaltına alındı. İl binasının etrafına polis bariyerleri kuruldu, binaya girişler yasaklandı.
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