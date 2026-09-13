DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüştü: 'Açıklama daha sonra yapılacak'

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nin elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı'dan döndü. DEM Parti, görüşmeye ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.

İmralı Adası'na doğru yola çıkan heyette; DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.

"AÇIKLAMA DAHA SONRA YAPILACAK"

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Sayın Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı’dan dönmüştür. Görüşmeye dair açıklama daha sonra yapılacaktır" denildi.

2 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile son olarak 2 Ağustos tarihinde görüşmüştü. Heyet, ziyaretten bir gün sonra da Öcalan'ın mesajını paylaşmıştı.

Heyetin aktardığına göre, Öcalan, "Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir" ifadelerini kullanarak 'çerçeve yasa'yı işaret etmişti.