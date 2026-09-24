DEM Parti kaynakları: ‘Terör örgütü lideri Öcalan koordinatör olacak’ iddiası

Çerçeve Yasa'nın ardından ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında alt kurulların oluşturulacağı bildirilmişti.

Kurulacak komisyonlardan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Kurulunda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da yer alacağı iddia edilirken DEM Parti kaynaklarından kurula ve Öcalan'ın rolüne ilişkin dikkat çeken iddialar geldi.

İlke TV'de yer alan habere göre DEM Partili kaynaklar, Öcalan’ın Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Kurulunda üye olarak değil, koordinatör olarak yer almasının ve kendisine bağlı bir alt koordinasyon oluşturmasının beklendiğini söyledi.

Öcalan tarafından oluşturulacak kurulda bazı siyasetçilerin, siyasi aktörlerin ve Kürt kanaat önderlerinin de yer alması beklenirken henüz kesinleşmiş bir listenin bulunmadığı ifade edildi.

Oluşturulacak yapının yalnızca silahsızlanmanın teknik boyutuyla sınırlı kalmayacağı, silahsızlanmanın yanı sıra siyasallaşma sürecine ilişkin çalışmaların da bu koordinasyon üzerinden yürütüleceği belirtiliyor.

KRİTİK ADIM EKİM AYINDA YAPILACAK MGK'DA ATILACAK

DEM Partili kaynaklara dayandırılan habere göre süreçteki kritik adım ise ekim ayında yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından atılacak.

Bu toplantıya kadar sahadaki pratik çalışmaların sürdürülmesi, ekim ayında sürecin devamına işaret eden bir ara karar alınması ve kurulların işlevsel hale gelmesinin önünün açılması hedefleniyor.

Kurulların çalışmalarında belirli bir aşamaya ulaşılmasının ardından ise olağan toplantı takvimi beklenmeden MGK’nin yeniden toplantıya çağrılması ve "teyit ve tespit" kararının netleştirilerek duyurulması beklentiler arasında yer alıyor.

BAHÇELİ 'BARIŞ KOORDİNATÖRLÜĞÜ' ÖNERMİŞ, AKP 'SOĞUK' BAKMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik 'statü' tartışmasını bir adım ileri taşımış ve 'Barış Koordinatörlüğü' mekanizması önermişti.

AKP iktidarı ise söz konusu süreçte 'silahların bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasını' vurguluyor.

Statü tartışması sürerken iktidara yakın olan Türkiye gazetesinde konuyla ilgili kulis haberi yayımlanmış, haberde AKP, Öcalan'a hukuki bir statü vermek yerine, İmralı’daki şartların esnetilmesinin gerektiğini söylediği aktarılmıştı.

Habere göre AKP, Öcalan’a hukuki statü tanınması önerisine soğuk bakmış ve AKP yönetimi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm olan birisine hukuki bir statü verilmesinin mümkün olmayacağı ve bu konuda bir ayrıcalık tanınamayacağı görüşündeydi.