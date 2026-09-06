DEM Parti'nin 5'inci Olağan Kongresi başladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 5’inci Olağan Büyük Kongresi’ni Ankara’da gerçekleştirmeye başladı.

Kongrede parti organlarının seçiminin yanı sıra tüzük değerlendirmesi yapılacak ve önümüzdeki döneme ilişkin siyasi bildirge kamuoyuyla paylaşılacak.

DEM Parti’nin 5’inci Olağan Büyük Kongresi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başladı.

Kongrenin açılışında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından kongrenin basına kapalı bölümüne geçilecek. Delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda parti organlarının seçimi ve tüzüğe ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

EŞ GENEL BAŞKANLARININ DEĞİŞMESİ BEKLENMİYOR

DEM Parti, son olağan kongresini Ekim 2023’te gerçekleştirmişti. Yasal zorunluluk nedeniyle düzenlenen 5’inci Olağan Büyük Kongre’de parti yönetiminde kapsamlı bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yeniden seçilmeleri beklenirken, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi’nde (PM) sınırlı sayıda değişikliğe gidilebileceği belirtiliyor.

Partinin isim, tüzük ve programında ise değişiklik yapılması öngörülmüyor.

GÖZLER 2027’DEKİ KONGREDE

DEM Parti’de asıl kapsamlı değişimin ise önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan kongrede yapılması bekleniyor.

Parti kulislerinde, “çözüm” sürecindeki gelişmelerle bağlantılı olarak yeniden yapılanma ve kapsamlı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda söz konusu kongrenin, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un uygulanmasıyla eşgüdümlü biçimde 2027 baharında yapılması planlanıyor.

Bu kongrenin ise ağırlıklı olarak yasal zorunluluğun yerine getirilmesine ve mevcut parti yönetiminin devamlılığına odaklanması bekleniyor.