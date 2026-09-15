DEM Parti Sözcüsü Doğan: 'Bu ortamda barışa inanmak nasıl mümkün olabilir?'

Son günlerde başta "Ailem Güvende" adı altında yürütülen operasyonlar kapsamında sosyal medyada birçok hesaba erişim engeli getirilmesi olmak üzere yaşananlar DEM Parti'de de rahatsızlığa yol açtı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son günlerde ülkede olup bitenlere uzaktan bakan biri dahi yaşananların Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni baltalamaya yönelik olduğu sonucuna varabilir" dedi.

Yaşananlara "Her gün toplumun bir başka kesiminin hedef alındığı, saldırıya uğradığı, ayrışma ve kutuplaşmanın derinleştirildiği bir ortamda, barışa inanmak-inandırmak nasıl mümkün olabilir?" diye tepki gösteren Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sürece destek demokrasinin güçlenmesiyle mümkün hale gelir. Hak savunucularının, gazetecilerin, yazarların, Barış Akademisyenleri’nin X hesaplarının erişime kapatılması barış ve demokrasiden bahsettiğimiz bir ortamda kabul edilemez. Sosyal medya hesaplarına erişim engeli, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik ciddi bir müdahaledir. Yaşam hakkı savunucuları, gazeteciler, yazarlar, Barış Akademisyenleri susmaz! Hepimizin güvende olması ancak hukuk, demokrasi ve özgürlüklerle mümkün olur."

BAKIRHAN "KUSURA BAKMAYIN" DEMİŞTİ

DEM Parti'den gelen bu tepki, parti yöneticilerinin "süreç"le ilgili daha eleştiride bulunanlara sert sözlerle yüklenmesini getirdi. Bunlardan biri de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan olmuştu. Bakırhan, süreçle ilgili terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı iddia edilen "Yavuz Sultan Selim - İdris-i Bitlisi ittifakı" değerlendirmesine karşı 53 Alevi yurttaş ve aydının yayımladığı "Alevi Aydınlar Bildirgesi"ne karşı "İçinde temiz, çok dürüst, tanıdığım bazı aydın arkadaşlarımız da var. Bir de sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız, hangi aydın kimliği var onu da bilmiyorum. Yani Kürt Hareketi'ni eleştirmek, Öcalan'ı eleştirmek, tırnak içerisinde aydın olmaksa bana kusura bakmayın o dündü. Bugün artık onun alıcısı yok" demişti.