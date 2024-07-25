DEM Parti'den, Ali Bozan'a yumruk saldırı sonrası AKP'ye net uyarı: Saldırganlığı siyaset biçimine dönüştürürseniz, altında kalırsınız

Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:13

Güncelleme: 25.07.2024 - 11:25

TBMM Genel Kurulu’'da İYİ Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan DEM Partili Ali Bozan, "AKP, TÜİK eliyle her ay işçinin, memurun, emeklinin cebinden düzenli bir şekilde çalıyor. İşçinin, emeklinin sesi maalesef duyulmuyor ama ben de buradan cebinden ücreti çalınan yurttaşların adına bağırmak istiyorum: Hırsız var, hırsız var, hırsız var! AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor!" dedi.

Bozan, kendisine "terbiyesiz" diye bağıran AKP'lilere, "Kendinizi ifade etmekten acizsiniz, ancak hakaret ediyorsunuz, ağzınız pislik kokuyor" diye karşılık verdi.

Tartışmanın büyümesiyle AKP milletvekilleri Bozan’ın üstüne yürürken, AKP Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, ceketinden tutarak Bozan’ı yere fırlattı. CHP’li milletvekillerinin engellemeye çalıştığı olaylar sırasında bazı AKP’lilerin yere düşen Bozan’a tekme attığı görüldü. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Bozan’a önce tokat, sonra da yumruk attı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Bozan'a saldırı sonrası DEM Parti'den açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AKP iktidarı kendisine karşı eleştirilere tahammül edemeyerek, gerçeklere karşı şiddete başvurmayı alışkanlık haline getirdi. Milletvekilimiz Ali Bozan’a yönelik kalabalık AKP vekilleri tarafından gerçekleştirilen saldırı korkaklığın göstergesidir.

Sayısal çoğunluğuna güvenerek, siyaseten başa çıkamadığı her eleştiriye karşı şiddete başvuran AKP iktidarını uyarıyoruz. Saldırganlığı bir siyaset biçimine dönüştürürseniz, altında kalırsınız. Sizin bu nobranlığınız ve saldırganlığınız asla partimize ve vekillerimize geri adım attırmayacaktır. Bu saldırganlıkla ne gerçekleri dile getirmemizi ne de halkın sorunlarını meclis kürsüsünde dillendirmemizi engelleyemezsiniz."