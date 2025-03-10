DEM Parti'den CHP'ye ziyaret... Tülay Hatimoğulları ve Özgür Özel'den TBMM'ye flaş çağrı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:21

Güncelleme: 10.03.2025 - 15:26

DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Heyeti, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Örgütlemeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin karşıladı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE HEBA EDİLMEMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapan Hatimoğulları, "Bugün oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hem Türkiye'deki gelişmeleri ve Suriye'de Alevilere yönelik gerçekleşen katliamları ve bunlara yönelik nasıl önlemler alınabileceğine yönelik değerlendirmelerimiz oldu. Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla ilgili kendilerini bilgilendirdik. Ve bizlerin özellikle bahsini ettiğimiz gündemlerle ilgili, özellikle de Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu çağrıyla ilgili bilgilendirme ve birlikte değerlendirme mahiyetinde bugün itibariyle bir dizi görüşmeler başlatmış olduk. Sabah EMEP'i ziyaret ettik. Şimdi CHP'yi ziyaret ettik. Bu görüşmelerimiz devam edecek. Barış sürecinin hiçbir şekilde heba edilmemesi çok önemli. Bu anlamıyla devlete ve muhalefete çok önemli görev düşmektedir. Bugün bizleri Kürt sorununun çözümüyle ilgili demokratikleşme paketi hakkında bilgilendirdiler" dedi.

SURİYE'DE ALEVİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Suriye'de yaşan Alevi katliamına da değinen Hatimoğulları, "Şu anda bizler Türkiye'de de bölgede de bugüne kadar yaşanmış en büyük Alevi katliamıyla karşı karşıya olduğumuzun altını çiziyorum. Alevi katliamının bir an önce durmasını, Suriye'deki Kürt halkının orada vermiş olduğu demokratik mücadelenin bilinmesi önemli ve kıymetli" diye konuştu.

"BİR KEZ DAHA ALTINI ÇIZIYORUM..."

Hatimoğulları, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çağrının akabinde bu sürecin yasal ve hukuki bir zemine kavuşması için kimi ortamların hazırlanması çok kıymetli ve önemli olacaktır. Sayın Özgür Özel ve heyetiyle bunları da istişare ettik. Parlamentonun bu süreçte üstleneceği rolün toplumsal barışa ne kadar büyük bir katkı sunacağının bir kez daha altını çiziyorum.

Çatışmasızlık sürecinin özellikle altını çizmek isterim. Fesih sürecinin gerçekleşmesinin zeminin güçlü bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Çatışmasızlık sürecinin başlaması önemli. Bundan sonra parlamento zemininde atılacak adımın önemi... Yani bu süreçte bir yasallık sürecinin başlaması çok önemli. Barış sürecinin hiçbir şekilde heba edilmemesi çok önemli. Bu anlamıyla devlete ve muhalefete çok önemli görev düşmektedir. Bugün bizleri Kürt sorununun çözümüyle ilgili demokratikleşme paketi hakkında bilgilendirdiler."

ÖZGÜR ÖZEL DE PARLAMENTOYU İŞARET ETTİ

CHP lideri Özel ise şunları kaydetti:

"Böyle bir sürece "ne olursa olsun karşı olmak" demek, "akan kana benim bir çözümüm" yok demektir. Biz bu ülkeyi düşman işgalinden kurtaran cumhuriyeti kuran bir siyasetin unsuru olarak, son derece yapıcı bir tutum içindeyiz.

Zemin parlamentodur. Numan Kurtulmuş’a inisiyatif alması için çağrıda da bulunmuştum. Biz CHP olarak, Kürt sorununu inkar etmeyen, kapsayan bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz. Parlamentoda bu sorunla ilgili çalışmalar başladığında, milletin bize verdiği görevi yerine getirmek üzere orada olacağız."

"Bizim hedefimiz Türkiye’nin, etnik kimliği ya da inancı ne olursa olsun herkes için tam demokrasi ve tam özgürlük, herkesin eşit hissettiği bir toplum. Bunun için yasal düzenlemelerin tamamının yapılması gerekiyor" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Bu işi, bir siyasi partinin karına zararına bir takım ufak hesaplara alet edersek hepimiz kaybederiz. Baştan beri olumsuzlamak istemem ama, AK Parti muhalefeti dışlayarak yol alma niyetinde. Bir kez daha uyarıyorum ki kaybederiz. O gün doğru yönetilseydi sonrasında Hendek olayları olmayacaktı. BU kadar annenin babanın ocağına ateş düşmeyecekti. TBMM dışındaki oluşturulan zeminlerdeki arayış doğru olmaz. Demokratikleşme içermeyen hiçbir çözüm kalıcı olmuyor. Biz kendi iktidarımıza bunu adreslemeyi doğru bir yaklaşım olarak görmeyiz. Türkiye'nin önüne bakacağı süreci beklemek yerine bu süreci hep birlikte sahiplenmek gerekiyor. Önseçim hakkında da sayın eş başkanlarımızı bilgilendirme imkanı buldum."

DEM PARTİ'NİN PROGRAMI

DEM Parti heyeti bugün EMEP temsilcileriyle Meclis'te bir araya geldi.

Partinin bugün son durağı DEVA Partisi Genel Merkezi olacak.

DEM Parti heyeti saat 16.30'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek. DEM Parti 12 Mart'ta, TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni, 17 Mart'ta ise AKP ve MHP'yi ziyaret edecek.