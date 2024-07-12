Yayınlanma: 12.07.2024 - 15:59

Güncelleme: 12.07.2024 - 15:59

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden yapılan açıklamada, davanın DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına açıldığı belirtildi.

Açıklamada, yönetmeliğin Cumhurbaşkanına temel hak ve hürriyetleri sınırlandırabilme yetkisi verdiği iddia edilerek, dava dilekçesinde şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi

"Yönetmelikte 'buhran dönemi' tanımlamasında muğlak, belirsiz ve subjektif tanımlamalar kullanılmıştır. Bir dönemin gerginlik veya buhran dönemi olduğunu değerlendirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Gerginlik ve buhran dönemi salt bir tanımlamadan da ziyade seferberlik ilan edilmemiş bir seferberlik halini ifade etmektedir. Yürütme organının pek tabii bu dönemde yapacağı işlemleri olağanüstü haller dönemi olarak değerlendirme eğiliminde olacağı ve yargısal denetimden bu yolla kurtulma eğiliminde olmak isteyeceği akıllardan çıkarılmamalıdır."



