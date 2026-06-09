Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Partili belediye Koç'un ihalesini iptal etti

DEM Partili belediye Koç'un ihalesini iptal etti

9.06.2026 10:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
DEM Partili belediye Koç'un ihalesini iptal etti

Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediyesi, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un 'Kürt kadın hasta' fıkrasına tepki olarak Otosan üretimi araçların alımı sürecini iptal etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un "Kürt kadın hasta" fıkrası üzerine gelen tepkiler belediyelerin ihale süreçlerine de uzandı.

Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un ifadeleri nedeniyle Otosan üretimi araçların alımı sürecinin iptal edildiği belirtildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada ifadelere yer verildi:

“Kayapınar Belediyesi olarak, Kürt kadınlarını hedef alan, aşağılayıcı ve ayrımcı söylemleri kabul etmiyoruz. Kadın özgürlüğünü ve halkların eşitliğini esas alan bir anlayışla, bu tür yaklaşımların karşısında durduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.

Belediyemiz tarafından çalışmalarda kullanılmak üzere gerçekleştirilen ihale sonucunda, Otosan üretimi 11 adet Tourneo Courier araç alımı için süreç sonuçlandırılma aşamasına gelmişken, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik kamuoyunda tepki çeken ifadeleri nedeniyle alım süreci iptal edilmiştir.

Bu karar, DEM Parti’nin kadın özgürlükçü yerel yönetim anlayışının sonucudur. Kürt kadınları, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin öncü gücü olmuş; eşit ve demokratik bir yaşamın inşasında belirleyici bir rol üstlenmiştir. Kürt kadınlarının onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşısında sessiz kalmayacağız."

İlgili Konular: #Rahmi Koç #Koç Holding

İlgili Haberler

Rahmi Koç tartışmasına Bahçeli müdahalesi: ‘Hedef alınmasını doğru bulmuyoruz’
Rahmi Koç tartışmasına Bahçeli müdahalesi: ‘Hedef alınmasını doğru bulmuyoruz’ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürtlerle ilgili anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç'a destek verdi. Bahçeli, "95 yıllık ömründe Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.
DEM Parti'den, Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
DEM Parti'den, Rahmi Koç hakkında suç duyurusu DEM Parti, "Kürt kadın" fıkrası tepki çeken iş insanı Rahmi Koç hakkında İzmir Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın fıkrasına' gülmüştü: Tepkilerin odağındaki Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın fıkrasına' gülmüştü: Tepkilerin odağındaki Binali Yıldırım'dan ilk açıklama Rahmi Koç’un ‘Kürt kadın fıkrasına’ gülen, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın, sessizliğini bozarak konuya ilişkin "Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm” dediği aktarıldı.