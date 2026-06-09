DEM Partili belediye Koç'un ihalesini iptal etti

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un "Kürt kadın hasta" fıkrası üzerine gelen tepkiler belediyelerin ihale süreçlerine de uzandı.

Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un ifadeleri nedeniyle Otosan üretimi araçların alımı sürecinin iptal edildiği belirtildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada ifadelere yer verildi:

“Kayapınar Belediyesi olarak, Kürt kadınlarını hedef alan, aşağılayıcı ve ayrımcı söylemleri kabul etmiyoruz. Kadın özgürlüğünü ve halkların eşitliğini esas alan bir anlayışla, bu tür yaklaşımların karşısında durduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.

Belediyemiz tarafından çalışmalarda kullanılmak üzere gerçekleştirilen ihale sonucunda, Otosan üretimi 11 adet Tourneo Courier araç alımı için süreç sonuçlandırılma aşamasına gelmişken, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik kamuoyunda tepki çeken ifadeleri nedeniyle alım süreci iptal edilmiştir.

Bu karar, DEM Parti’nin kadın özgürlükçü yerel yönetim anlayışının sonucudur. Kürt kadınları, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin öncü gücü olmuş; eşit ve demokratik bir yaşamın inşasında belirleyici bir rol üstlenmiştir. Kürt kadınlarının onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşısında sessiz kalmayacağız."