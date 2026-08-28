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DEM Partili Çiftyürek'ten 'Mazlum Abdi' tepkisi: Şara'nın danışmanı olması onur kırıcı

DEM Partili Çiftyürek'ten 'Mazlum Abdi' tepkisi: Şara'nın danışmanı olması onur kırıcı

28.08.2026 13:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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DEM Partili Çiftyürek'ten 'Mazlum Abdi' tepkisi: Şara'nın danışmanı olması onur kırıcı

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, feshedilen SDG'nin komutanı Mazlum Abdi'nin Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Şara'ya danışman olarak atanmasının "onur kırıcı" olduğunu belirtti.

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Feshedilen ve Suriye'deki HTŞ yönetimiyle entegrasyon sürecini tamamlayan SDG'nin komutanı Mazlum Abdi, HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Şara'ya danışman olarak atandı.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ise bu gelişmeye sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. HTŞ yönetiminin Kürtlerin millet olarak tanınmasına karşı çıktığını ve Kürtçeyi sadece "seçmeli ders" olarak dayattığını belirten Çiftyürek, "Suriye hükümeti bu iki konuda tutum değiştirmedikçe Mazlum Abdi, İlham Ahmed ve diğer Kürt siyaset kadrosu Suriye hükümetinde ya da üst bürokraside görev almamalı" dedi. 

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Çiftyürek sözlerinin devamında da "Mazlum Abdi’nin Şara’nın “Danışmanı” veya müsteşar vb. bürokratik görevler üstlenmesi hem siyaseten onur kırıcı olacak hem de Abdi’nin siyasetten koparılmasına yol açacaktır ki bu Türkiye’nin de isteğidir" ifadelerini kullandı

İşte Çiftyürek'in o paylaşımı: 

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İlgili Konular: #Mazlum Abdi #Dem Parti

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