DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara: 'Çerçeve yasa daha da geciktirilmemeli'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidarın başlattığı "süreç"le ilgili mesajlar verdi.

Sürece inançlarının devam ettiğini belirten Hatimoğulları, böyle bir süreçte Türkiye'nin kendi iç barışını sağlamasına çok önem verdiklerini söyledi.

"TEMMUZ AYINI DOĞRU DEĞERLENDİRELİM"

Türkiye'nin süreci çok iyi idrak etmesi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, "Bu ay çıkması beklenen çerçeve yasa daha da geciktirilmemeli. Müzakere edildiği gibi kapsayıcı, barış ve çözüm odaklı bir yasa şeklinde çıkmalı. Bu tarihsel eşiği yarım bırakmayalım. Gelin demokratik siyasetin önünü sonuna kadar açalım" diye konuştu.

Türkiye'nin elinde tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, "Buradan bir çağrımız iktidaradır, temmuz ayını en doğru şekilde değerlendirelim. Beklenen kök yasa, çerçeve yasanın bir an önce çıkmasını sağlayalım" dedi.