DEM Partili Tayip Temel: 700-800 kişi hariç herkes çıkıyor cezaevinden'

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, 'çerçeve yasa' olarak bilinen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere nasıl uygulanacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“700-800 kişi hariç herkes çıkıyor cezaevinden" diyen Tayip Temel, "Sanırım tahliye sayısı 4 bine yakındır. Kapsam dışında kalanların durumunu dönemsel kurul değerlendirecek. Bu dosyaları tek tek... Dolayısıyla bizim gördüğümüz şey şu: Eğer paradigma değişikliği gerçekleşirse devlet geriye hiçbir insanın kalmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tayip Temel, "Eş Genel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş da PKK suçlamasına maruz kalmışlardır. Dolayısıyla onların tümü tahliye oluyor. Sanırım bu sayı 4 bine yakın" açıklamasında bulundu.

"CAN ATALAY İÇERİDE DURMAZ"

Yasanın kapsamının dar olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Temel, "Silahların bırakılıp, gelenlerin topluma ve demokratik yaşama katıldığı bir ortamda Can Atalay içeride durmaz, Bekir Kaya içeride kalmaz. Bu bir iklim sorunu. Bu yasanın tüm antidemokratik uygulamalarla, siyasi düşünceleri sebebiyle içeride olanları kapsaması gerektiğinin mücadelesini çok yürüttük. Ama PKK'nin silah bırakmasına odaklı bir zihniyet karşımızda olduğu için dar kaldı" diye konuştu.