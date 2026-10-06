DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan fon krizi çıkışı: 'Böyle aymazlık, utanmazlık olmaz!'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan; fon krizi, 6-8 Ekim Kobani olayları, belediyelere yönelik operasyonlar, basına yönelik erişim engelleri ve yürütülen süreç hakkında açıklamalar yaptı.

“20 MİLYAR DOLAR GİTTİ, HALA YARGININ RADARINA TAKILAN KİMSE YOK”

Fon krizine ilişkin iktidara ve yargı sürecine yönelik eleştirilerde bulunan Bakırhan, bazı AKP yöneticilerinin yakınlarının mal varlığına konulan tedbirlerin birkaç saat sonra neden kaldırıldığını sordu.

SPK yönetimini de eleştiren Bakırhan, şöyle konuştu:

“Ankara'dan Kars'a gittiğinizde bir kilometre daha fazla hız yaptığınızda radara takılıyorsunuz ama 20 milyar doları gitti bu ülkenin, hala yargının radarına takılan kimse yok. Bu da çok düşündürücü. Bazı AKP yöneticilerinin yakınlarının mal varlığına tedbir konuldu ama birkaç saat sonra kaldırıldı.

Soruyoruz, niye koydunuz, niye mal varlığına koyduğunuz tedbiri 2-3 saat sonra kaldırdınız? Bu vurguna rağmen SPK Başkanı nasıl hala görevinde? Bu nasıl bir utanmazlıktır, bu nasıl bir aymazlıktır? 20 milyon- milyar dolar gitmiş, 500 bine yakın insan mağdur olmuş, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı hala görevinin başındadır. Böyle aymazlık, böyle utanmazlık olmaz. Bunu Türkiye toplumu, bunu hiçbirimiz kabul etmiyoruz”

“450-550 BİN YURTTAŞIN KAYBI NASIL KARŞILANACAK?”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2025 yılının Kasım ayında “Borsada haksız kazanç elde edenler var” dediğini belirten Bakırhan, “Bir yıl önce bunu söylediniz Sayın Bakan, madem vurgun vardı niye bugüne kadar müdahale etmediniz? Niye bu vurgunun önüne geçmediniz? Niye gereğini yapmadınız? 450 bin-550 bin yurttaşın kaybı nasıl karşılanacak? Bugüne kadar duydunuz mu? Hep hamaset... Mağdurların zararını kim ödeyecek, nasıl ödeyecek sorusunu grubumuzdan soruyoruz” ifadelerini kullandı.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇAĞRISI

Fon krizinin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması gerektiğini söyleyen Bakırhan, TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Bakırhan, “Bu vurgunun bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunun için de Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması talebimize acaba iktidar ‘evet’ diyecek mi, onu da bekleyip göreceğiz ve soruyoruz; bu rant, fon ittifakının gerçek sahipleri kimlerdir? Bu talanın arkasındaki kişiler kimlerdir, bir an önce açığa çıkarılmalıdır” dedi.

“YERLİ VE MİLLİ FİNANS” SÖYLEMİNE TEPKİ

Bakırhan, fon krizinin “yerli ve milli finans” söylemiyle örtülmeye çalışıldığını savundu.

Türkiye’de ekonomik sıkıntı yaşayan kesimlerle fonlardan yüksek kazanç sağladığını öne sürdüğü kişileri karşılaştıran Bakırhan, “Milli kelimesi halkın sırtından servet transferi yapanların maskesi haline getirildi maalesef. Yerli olan tek şey ise mağdur edilen 86 milyon insanımızın emeğidir, alın teridir” diye konuştu.

FUTBOLDAKİ BAHİS SORUŞTURMALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Fon krizinin yalnızca finans piyasalarıyla sınırlı olmadığını savunan Bakırhan, futboldaki bahis soruşturmalarına da değindi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun son beş yılda 448 yöneticiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk ettiğini belirten Bakırhan, “Rantın milletin formasına, sevincine, futbol tutkusuna kadar sızdığını ortaya koyan bir rezaletle karşı karşıyayız” dedi.

“ARTIK SÖZLER YERİNE SOMUT ADIM BEKLİYORUZ”

Yürütülen sürece ilişkin de konuşan Bakırhan, çerçeve yasanın TBMM’de 467 oyla kabul edildiğini ve oluşturulan koordinasyon kurulu bünyesinde dört alt komisyon kurulduğunu söyledi.

Bakırhan, “Artık bu kurulan komisyonların çalışmalarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz” diyerek somut adım çağrısında bulundu.

ÖCALAN İÇİN “ÖZGÜR ÇALIŞMA VE İLETİŞİM KOŞULLARI” ÇAĞRISI

Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın “özgür çalışma, görüşme ve iletişim koşullarının” sağlanması gerektiğini savunarak ilgili taraflarla doğrudan temas kurabilmesinin önünün açılmasını istedi.

Ayrıca Meclis’in çerçeve yasada öngörülen izleme komisyonunu en kısa sürede kurması gerektiğini belirtti.

BASINA YÖNELİK ERİŞİM ENGELLERİNE TEPKİ

T24 ve Mezopotamya Ajansı’nın Kürtçe sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerini de eleştiren Bakırhan, “Muhalif olanın 10 yıl öncesine gidip ama vurgun yapanın bir gün öncesine gitmemek emin olun bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük ve haksızlıktır” dedi.

BELEDİYE OPERASYONLARINI GÜNDEME GETİRDİ

Mersin’de üç belediyeye ve Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik operasyonlara da değinen Bakırhan, operasyonlara tepki gösterdi.

Basına yönelik sansür ve yasakların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Bakırhan, “Halkın iradesine saygı duyun” ifadelerini kullandı.