Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'dan ittifak açıklaması
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhuriyet TV'ye konuştu. Aksakal, yapılacak seçimlerdeki yol haritasını anlattı.
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhuriyet TV’ye konuştu. Aksakal, öncelikli hedeflerinin seçimlere katılma iradesi göstermek olduğunu söyledi.
Öncelikli çizgimiz partimizin seçimlere katılma iradesi. YSK’nin 24 partisi açıkladığını hatırlattı. Seçim tarihinde yine açıklanacağını söyledi.
“ADAYLARIMIZI HAZIR TUTUYORUZ”
Parlamento seçimlerine ilişkin de konuşan Aksakal, 600 milletvekili adayını hazır vaziyette tuttuğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne ilişkin konuşan Aksakal, DSP’nin kuruluş ilkelerini de içinde barındıran siyasi yapı tarafından Türkiye’nin yönetilmesini istediklerini belirtti.
Siyasi ittifak yapılanmalarını da değerlendiren Aksakal, DSP’nin, "Seçim süreci geldiğinde kendi kurullarıyla bunu değerlendirip bir sonuca varacaktır" dedi.
“HERKES VATANINI SEVMEK ZORUNDADIR”
DSP’nin milliyetçiliğinin kafatasçı bir milliyetçilik olmadığını söyleyen Aksakal, Atatürk’ün tanımladığı milliyetçiliği olduğunu söyledi. Herkes vatanını sevmek zorundadır diyen Aksakal, DSP’nin kurucusu Bülent Ecevit’e de atıfta bulundu.
Aksakal ayrıca, Genel Yayın Yönetmeni’miz Arif Kızılyalın’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirilmesini tebrik etti.
Kamera: İsmail Bayraktar
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Fransa’da son 4 gündür vaka sayısı 400 binin üzerinde
- Skandalı ortaya çıkaran çifte engel!
- Milli yıldız zirvede
- Kartal beyaza büründü
- Bir ittifak açıklaması da DSP'den
- Olimpiyat meşalesinde yeni düzenleme
- Deneyimli teknik adam umutlu
- Kar yağışının bilançosu ağır oldu
- İrfan Fidan bu işin neresinde?
- Avustralya Açık'ta sürpriz yok