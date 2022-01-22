Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'dan ittifak açıklaması

22 Ocak 2022 Cumartesi, 11:00

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhuriyet TV’ye konuştu. Aksakal, öncelikli hedeflerinin seçimlere katılma iradesi göstermek olduğunu söyledi.

Öncelikli çizgimiz partimizin seçimlere katılma iradesi. YSK’nin 24 partisi açıkladığını hatırlattı. Seçim tarihinde yine açıklanacağını söyledi.

“ADAYLARIMIZI HAZIR TUTUYORUZ”

Parlamento seçimlerine ilişkin de konuşan Aksakal, 600 milletvekili adayını hazır vaziyette tuttuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne ilişkin konuşan Aksakal, DSP’nin kuruluş ilkelerini de içinde barındıran siyasi yapı tarafından Türkiye’nin yönetilmesini istediklerini belirtti.

Siyasi ittifak yapılanmalarını da değerlendiren Aksakal, DSP’nin, "Seçim süreci geldiğinde kendi kurullarıyla bunu değerlendirip bir sonuca varacaktır" dedi.

“HERKES VATANINI SEVMEK ZORUNDADIR”

DSP’nin milliyetçiliğinin kafatasçı bir milliyetçilik olmadığını söyleyen Aksakal, Atatürk’ün tanımladığı milliyetçiliği olduğunu söyledi. Herkes vatanını sevmek zorundadır diyen Aksakal, DSP’nin kurucusu Bülent Ecevit’e de atıfta bulundu.

Aksakal ayrıca, Genel Yayın Yönetmeni’miz Arif Kızılyalın’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirilmesini tebrik etti.

Kamera: İsmail Bayraktar