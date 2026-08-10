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Deniz Yavuzyılmaz 'çerçeve yasa' için kararını açıkladı

Deniz Yavuzyılmaz 'çerçeve yasa' için kararını açıkladı

10.08.2026 15:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Deniz Yavuzyılmaz 'çerçeve yasa' için kararını açıkladı

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Genel Kurul'da 'Çerçeve Yasa' görüşmeleri sürerken oyunu 'hayır' olarak vereceğini duyurdu.
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İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adıyla başlattığı yeni süreç kapsamında Meclis'e getirilen 'çerçeve yasa' olarak da bilinen ''Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'' bugün Meclis'te görüşülmeye başlandı. 

Görüşmeler sürerken YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kanun teklifine 'hayır' oyu kullanacağını açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Çerçeve Yasa ile ilgili oyum ‘hayır’ olacaktır."

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