Deniz Yavuzyılmaz'dan Fatma Betül Sayan Kaya çağrısı: 'İfadesi ne zaman alınacak?'

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, açıklamasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya üzerinden soruşturmanın siyasi ve bürokratik bağlantılarının araştırılması gerektiğini savundu.

Fon vurgunu soruşturmasının siyasi ve bürokrasi ayağını örtbas etmek suçtur!



🔴 Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ne zaman alınacak?



🔴 İfadesi alınmazsa;



Fon vurgunu örgütündeki bağlantıları nasıl ortaya çıkacak?



Fatma Betül Sayan Kaya ile temasta ve işbirliğindeki diğer… — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) September 28, 2026

“FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN İFADESİ NE ZAMAN ALINACAK?”

Yavuzyılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fon vurgunu soruşturmasının siyasi ve bürokrasi ayağını örtbas etmek suçtur. Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ne zaman alınacak? İfadesi alınmazsa fon vurgunu örgütündeki bağlantıları nasıl ortaya çıkacak? Fatma Betül Sayan Kaya ile temasta ve işbirliğindeki diğer AKP’li siyasetçi ve bürokratlar nasıl tespit edilecek? İfadenin alınmadığı her gün, gerçeğin ortaya çıkarılmasını engelleyen, telafisi mümkün olmayan bir zaman ve delil kaybı.”

“AMAÇ SADECE HAKSIZ KAZANCI GERİ ALMAK DEĞİL”

Soruşturmanın kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuzyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Burada amaç sadece manipülasyonla şişirilmiş haksız kazancı geri almaktan ibaret değil, aynı zamanda bir suç örgütünü ortaya çıkarmak. ‘Ucu nereye kadar giderse gitsin’ demişti ya birisi. Haydi bakalım. Derhal ifadesini alın. Fatma Betül Sayan Kaya’nın emniyete veya adliyeye girerken ki videosunu tüm Türkiye olarak bekliyoruz.”