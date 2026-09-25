Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deniz Yavuzyılmaz’dan fon krizinde dikkat çeken 'H.K.' sorusu: 'Siyasi bağları kimlerle?'

Deniz Yavuzyılmaz’dan fon krizinde dikkat çeken 'H.K.' sorusu: 'Siyasi bağları kimlerle?'

25.09.2026 11:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Deniz Yavuzyılmaz’dan fon krizinde dikkat çeken 'H.K.' sorusu: 'Siyasi bağları kimlerle?'

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, fon krizine ilişkin Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Münir Sarpyener’in adli kontrolle serbest bırakıldığını belirterek H.K. hakkında bir dizi soru yöneltti. Yavuzyılmaz, 455 bin 758 fon yatırımcısının mağdur olduğunu savunarak H.K.’nın fon işlemleri ve siyasi bağlantılarının araştırılmasını istedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, devam eden fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, Tera’nın tutuklanan bazı yöneticilerinin yanı sıra iki üst düzey yöneticisinin adli kontrolle serbest bırakıldığını belirterek Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener isimlerine dikkat çekti. Yavuzyılmaz’ın açıklaması ANKA tarafından da aktarıldı. KAP kayıtlarında Sarpyener, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yer alıyor. 

“455 BİN 758 FON YATIRIMCISI MAĞDUR”

Yavuzyılmaz, “455 bin 758 fon yatırımcısı mağdur ama bu işlerin kritik yürütücüleri dışarda” ifadelerini kullanarak Erdin Özel’in Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu, Sarpyener’in ise Tera Yatırım’daki üst düzey görevlerine işaret etti. 

H.K. HAKKINDA ÜÇ SORU

Yavuzyılmaz, açıklamasında kimliğini yalnızca H.K. şeklinde verdiği kişi hakkında üç başlıkta soru yöneltti. H.K.’nın Erdin Özel ile yakın ilişkide olduğunun iddia edildiğini belirten Yavuzyılmaz; bu kişinin soruşturmaya konu isimlerle ilişkisinin, siyasi bağlantılarının ve fon krizinden önce fon satışı yapıp yapmadığının araştırılması gerektiğini savundu. 

Yavuzyılmaz, açıklamasını “Bu sorulara yanıt verilmeden, fon soygunu çözülemez” sözleriyle tamamladı.

İlgili Konular: #Deniz Yavuzyılmaz #Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ #fon soruşturması

İlgili Haberler

Deniz Yavuzyılmaz'dan 'fon' krizinde mağdur olan yatırımcılara: 'AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz'
Deniz Yavuzyılmaz'dan 'fon' krizinde mağdur olan yatırımcılara: 'AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz' YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 'fon' krizinde etkilenen 500 binden fazla yatırımcıya seslendi. Yatırımcıların operasyondan önce sistemden çıkış yapanlar tarafından dolandırıldığını belirten Yavuzyılmaz, "AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz!" dedi.
Yavuzyılmaz’dan fon soruşturması için çarpıcı iddia: ‘Tutuklananlar siyasi ayağın kimler olduğunu biliyor, bürokratlar şantaj altında’
Yavuzyılmaz’dan fon soruşturması için çarpıcı iddia: ‘Tutuklananlar siyasi ayağın kimler olduğunu biliyor, bürokratlar şantaj altında’ YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, fon soruşturmasındaki tutuklamaların “AKP’nin göz boyaması” olduğunu söylerken tutuklananların fon vurgunundaki “siyasi ayağı” bildiklerini, manipülasyon sürecinde hisse alıp sattığını iddia ettiği bürokratların ise “gizli bir şantaj” altında olduğunu savundu.
Yavuzyılmaz hesapladı: Avrupa Otoyolu özelleştirilirse ücret 780 TL’ye çıkabilir
Yavuzyılmaz hesapladı: Avrupa Otoyolu özelleştirilirse ücret 780 TL’ye çıkabilir YENİ Parti Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul-Edirne güzergâhındaki KGM Avrupa Otoyolu’nun özelleştirilmesi halinde mevcut 168 TL’lik geçiş ücretinin 780 TL’ye kadar çıkabileceğini söyledi.