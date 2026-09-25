Deniz Yavuzyılmaz’dan fon krizinde dikkat çeken 'H.K.' sorusu: 'Siyasi bağları kimlerle?'

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, devam eden fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

455 bin 758 fon yatırımcısı mağdur ama bu işlerin kritik yürütücüleri dışarda!



Peki nasıl?



Fon vurgununun merkezinde yer alan Tera şirketinin tutuklanan bazı yöneticilerinin haricinde;



Üst düzey kritik iki yöneticisinin adli kontrolle de olsa serbest bırakıldığını tespit… — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) September 24, 2026

Yavuzyılmaz, Tera’nın tutuklanan bazı yöneticilerinin yanı sıra iki üst düzey yöneticisinin adli kontrolle serbest bırakıldığını belirterek Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener isimlerine dikkat çekti. Yavuzyılmaz’ın açıklaması ANKA tarafından da aktarıldı. KAP kayıtlarında Sarpyener, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yer alıyor.

“455 BİN 758 FON YATIRIMCISI MAĞDUR”

Yavuzyılmaz, “455 bin 758 fon yatırımcısı mağdur ama bu işlerin kritik yürütücüleri dışarda” ifadelerini kullanarak Erdin Özel’in Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu, Sarpyener’in ise Tera Yatırım’daki üst düzey görevlerine işaret etti.

H.K. HAKKINDA ÜÇ SORU

Yavuzyılmaz, açıklamasında kimliğini yalnızca H.K. şeklinde verdiği kişi hakkında üç başlıkta soru yöneltti. H.K.’nın Erdin Özel ile yakın ilişkide olduğunun iddia edildiğini belirten Yavuzyılmaz; bu kişinin soruşturmaya konu isimlerle ilişkisinin, siyasi bağlantılarının ve fon krizinden önce fon satışı yapıp yapmadığının araştırılması gerektiğini savundu.

Yavuzyılmaz, açıklamasını “Bu sorulara yanıt verilmeden, fon soygunu çözülemez” sözleriyle tamamladı.