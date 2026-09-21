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Deniz Yavuzyılmaz'dan 'fon' krizinde mağdur olan yatırımcılara: 'AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz'

Deniz Yavuzyılmaz'dan 'fon' krizinde mağdur olan yatırımcılara: 'AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz'

21.09.2026 13:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Deniz Yavuzyılmaz'dan 'fon' krizinde mağdur olan yatırımcılara: 'AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz'

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 'fon' krizinde etkilenen 500 binden fazla yatırımcıya seslendi. Yatırımcıların operasyondan önce sistemden çıkış yapanlar tarafından dolandırıldığını belirten Yavuzyılmaz, "AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz!" dedi.
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 7 portföy yatırım şirketine 131 yatırım fonunun tasfiye süreciyle çıkan krize ilişkin bir açıklama yaptı.

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Yavuzyılmaz, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tera’nın kapalı fonunda manüplasyon yapan 12 şerefsizin dışındaki; 7 şirkete ait 131 fondaki 511 bin mağdur fon yatırımcısına sesleniyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"AKP tarafından tuzağa düşürüldünüz! 17 Eylül operasyonundan, önceden haberi olup da, sistemden çıkış yapanlar tarafından dolandırıldınız. Ortamı sizin dolandırılmanıza uygun hale getirenler, tabii ki kendi yarattıkları bu sorunu da çözmeyecekler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ederek, birikiminizin ya çoğunu ya da tümünü yok edecekler."

Sorunun çözümünün AKP’nin iktidardan gitmesi olduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Zira birikiminizin tek kurtuluşu, paranızın zimmetine geçirenlerden geri alınmasıdır.  Onu da AKP yapamaz. Çünkü zaten bu rezilliğin dibine kadar batmıştır. 511 bin mağdur fon yatırımcısı’na sesleniyorum! AKP’nin size attığı bu tokadı unutmayın!"

YENİ Partili vekil sözlerini "Ve hep hatırlayın: YENİ Parti paranızın izini sürecek ve iktidara geldiğinde hortumlayanlardan tahsil edecek!" diyerek tamamladı.

İlgili Konular: #Deniz Yavuzyılmaz #yeni parti #Tera Yatırım Bankası

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