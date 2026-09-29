Deniz Yavuzyılmaz: Kayıplar yaşayan milyonlarca vatandaşımız artık 'hükümet istifa' demeli

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Grup Sözcüsü Deniz Yavuzyılmaz, 'fon' kriziyle ilgili gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Fon şirketlerinin yöneticileri, bu fon vurgunu suç örgütünün siyasi ayağı ve bürokrasisi büyük bir zenginlik, lüks ve şatafat içinde yaşıyorlar. Çünkü ‘Adalet, Kalkınma ve Ponzi Partisi’nin yarattığı bu düzen vatandaşların büyük bölümünü fakir ve açlık sınırının altına iterken küçük bir zümreyi bu şekilde zengin, lüks içinde yaşamın içine sokuyor. Dolayısıyla da bunlar toplumun içine doğrudan karışmadıkları için ne derece bir zenginlikle yaşadıkları da toplumun dikkatinden kaçıyor. Ancak bu fon vurgununda olduğu gibi vatandaşı dolandıranlar ortaya çıktıkça bunların mal varlığındaki artış da daha görünür hale geliyor. Bu konularla ilgili olarak bu manipülatif, şişirilmiş fon hesaplarıyla vurgun yapanların siyasetin içinde aktif kişiler olduğunun da ortaya çıkmasıyla birlikte olay bambaşka bir çerçeveye büründü. Açıkçası fon vurgunu suç örgütünü AKP'den söküp ayırmak mümkün değil. AKP'yi de fon vurgunu suç örgütünden söküp ayırmak mümkün değil. İkisi de birbirine iç içe geçmiş vaziyette.”

“SPK BU VURGUNUN NERESİNDE?”

Fon vurgununun 5 yıllık geçmişi olduğunu kaydeden Deniz Yavuzyılmaz, şöyle dedi:

“Önce bir kapalı fonda kendi aralarında manipülatif işlemler yaparak kapalı fonun değerini yüksek gösteren bir şirketin daha sonra SPK'ya başvurarak, ‘biz bu yüksek karlılık görüntüsü veren kapalı fonu halka arz etmek istiyoruz’ demesiyle başlıyor süreç. SPK da bu manipülatif şişirilmiş hisselere sahip olan kapalı fonu halka arz ediyor. Ve SPK 5 yıl boyunca uyuyor veya uyuyor numarası yapıyor. Bu vurgunun neresinde, ne kadar neresinde, tüm bunlar şu anda soru işareti. Ama geçen sürecin içinde bu vurgun süreci ile ilgili soruşturmanın yürütülmesi aşamalarında da büyük ölçüde üyelerinin aynı olduğu SPK'nın süreci yönettiğini görüyoruz."

"SORUNU YARATANLAR SORUNU ÇÖZEMEZLER"

Dolayısıyla sorunu yaratanlar zaten sorunu çözemezler. Bu gibi kurul üyelerini atayanın da kim olduğu belli. Atanmaları veya bir şekliyle orada görev almaları konusundaki talimatları hangi makamın verdiği de belli. Geçtiğimiz birkaç gün içinde biz YENİ Parti olarak yaptığımız açıklamayla birlikte bir AKP'li Genel Başkan Yardımcısının 5 aylık bir sürecin içinde milyarlarca lira bu şişirilmiş hesaplarındaki alım satım işlemiyle para kazandığını, kar ettiğini tespit ettik ve bunu ortaya koyduk. Bunun üzerine de Fatma Betül Sayan Kaya görevlerinden affını istediğini ifade etti. Ancak buradan görülüyor ki Fatma Betül Sayan Kaya, AKP'li bir Genel Başkan Yardımcısı olarak bu vurgunun içinde yer almış. Yani onun üzerinde AKP'de tek bir kişi geriye kalıyor. O da AKP Genel Başkanıdır. Dolayısıyla şu anda en üst seviyenin bir alt kademesine kadar AKP'nin bu vurguna ne kadar bulaştığı resmi olarak ortaya çıkmış, belgelenmiş vaziyettedir.”

"VATANDAŞLARI İSYAN ETMEYECEKLERİ BİR SINIRDA TUTMANIN PLANINI YAPIYORLAR"

Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili Meclis Araştırması isteyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Resmi tüm yolları tüketeceğiz ama bundan sonrası artık vatandaşımızla da ilgili. 455 bin fon mağduru vatandaşımız, aynı zamanda da bu süreç nedeniyle borsada kayıplar yaşayan milyonlarca vatandaşımız ve milyonlarca onların aileleri, artık hep birlikte ‘hükümet istifa’ demelidir. Bunu her platformda dile getirmelidir. Bu bir isyan değildir. Bu hakaret de değildir. Bu küfür de değildir. Bu demokratik bir tepkidir. ‘Hükümet istifa’ demeliler. Ayağa bu doğrultuda kalkmalılar. Biz YENİ Parti olarak elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Ancak daha fazlasını yapabilmemiz için iktidara gelmemiz ve seçimin daha öne gelmesi gerekiyor. İnsanlar artık varlıklarını kaybettiler. Arabalarını, evlerini, belki iki bileziğini, belki borç alarak bu fonlara paralarını yatırdılar ve neticede AKP tarafından tuzağa düşürüldüler. O nedenle de bu konuyla ilgili hep birlikte ayağa kalkarak AKP'yi iktidardan göndermek zorundayız. Aksi takdirde sorunu zaten yaratan AKP sorunu çözmeyecektir.

Şu anda vatandaşların yatırdıkları 10 birimlik tutarın bir birimini damla damla vererek vatandaşları isyan etmeyecekleri bir sınırda tutmanın planın yapıyorlar. Zaten kendi yakınlarına, yandaşlarına veya yöneticilerine aktardıkları bu yüklü miktarların büyük bölümü şu anda yurt dışına çıkmış vaziyette. Daha önce haber alıp da Türkiye'den paralarını çıkaranlar bir dakikanın içinde o parayı Uzakdoğu'ya, Uzakdoğu'dan Amerika kıtasına, oradan bir offshore adasına zaten hızla aktarabiliyor. Yani geriye sadece küçük bir tortu tabakası kalmıştır, fon hesabında. Onu da kalan mağdurlara dağıtmak hiçbir şeyin çözümü olamaz. Ancak biz YENİ parti olarak iktidara geldiğimizde biz bu olayın bir parçası olmadığımız için doğrudan bu hem fon vurgunu konusunda hem de diğer AKP dönemine ilişkin yolsuzluklar konusunda tahsil edeceğimiz tutarlarla vatandaşların en azından yatırdıkları tutarın yatırdıkları süreyle bu operasyonun yapıldığı süre arasında geçen kısımdaki faizi ile birlikte hak kaybı yaşamayacakları şekilde onlara aktarabiliriz. Bunu ancak biz yapabiliriz. Bunu ancak muhalefet yapar. Muhalefetin de lokomotifi olan YENİ Parti yapar.”

"YAMAYLA KAPATMAK İSTEYECEKLER, FATURAYI VATANDAŞ ÖDEYECEK"

Fon vurgununun ekonomiye ve günlük yaşama etkisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavuzyılmaz, “Hazinede açılan büyük bir delik var şu anda. İşte bu deliğin belirli kısımlarını AKP yamayla kapatmak isteyecek. Yamayla kapatma işini de kendi yöneticilerinin mal varlığındaki artışları tahsil ederek yapmayacağı için özelleştirmeler yoluyla, devletin işlettiği işletmeleri, kurum ve kuruluşları özelleştirerek oralardan elde edeceği tutarı buralarda yama olarak kullanacak. Ancak tabii ki yama Hazine’de açılan bu büyük delikleri kapatmaya yetmeyecek. Yine de vatandaşımız, bu özelleştirmeler nedeniyle yüksek bir fatura ödeyecek" dedi.

Yavuzyılmaz, 17 Eylül 2026'da fon vurgunu ile ilgili operasyona start verildiğini ancak ondan 12 gün önce de bir karar alındığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ne tesadüftür ki 5 Eylül 2026 tarihinde de gece yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 Boğaz Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolu 30 yıllığına özelleştirilme kararı alındı. İşte ikisini üst üste koyduğumuzda faturayı kimin ödeyeceği ortaya çıkıyor. Zira şu anda devletin işlettiği ve özelleştirme kapsamına alınan otoyolların kilometre başına araç geçiş ücretiyle, aynı karayolları bölgesindeki yap-işlet-devret modeliyle yandaş şirketlerinin işlettiği otoyolların kilometre başına araç geçiş ücreti arasında bir uçurum var. Yandaş şirketlerin işlettiği otoyollar dört-beş kat daha pahalı. Dolayısıyla da işte bu özelleştirmeler gerçekleşirse kademe kademe bu araç geçiş ücretleri dört-beş katına çıkacak ve vatandaşımız yandaş şirketlerin otoyollarda ve köprülerde boğaz geçişlerinde yandaş şirketlerin zorunlu birer müşterisine dönüşüp, bu faturayı ödeyecekler."