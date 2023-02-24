Depremden ders almayan iktidardan yeni atamalar

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

11 kentte on binlerce can alan depremlerde, Türkiye’nin afet yönetimindeki en önemli iki kurumu AFAD ile Kızılay’ın akraba ve eş-dost ilişkilerine nasıl teslim olduğu ortaya çıkmışken kamuda yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı’nca yapılan atama kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı’nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’ın kardeşi olan Koytak, 2008-2014 arası Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dış politika danışmanlığı görevinde bulunmuştu. Başbakanlık müşavirliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Koytak 2017’de Türkiye’nin Kuveyt büyükelçisi olmuştu. Koytak geçen yıl merkeze alınmıştı.

MİLLETVEKİLİNİN OĞLU

Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) Başkanlığı’na Zafer Demircan atandı. Mehmet Fatih Alptekin de NDK üyesi olarak atandı. Alptekin aynı zamanda eski AKP milletvekili İsmail Alptekin’in oğlu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açık bulunan vergi başmüfettişliğine Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel atandı. Genel müdür yardımcılığına ise Hazine ve Maliye Başmüfettişi Halil Kabadayı getirildi. Hızlı bir yükselişle eylülde TÜİK’te başkan yardımcılığına getirilen Furkan Metin’in ataması yayımlandı.