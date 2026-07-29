Dervişoğlu'ndan 'çerçeve yasa' tepkisi: 'Liderlerden saklananı İmralı canisi biliyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' süreci adı altında yürüttüğü sürece ilişkin konuşan Dervişoğlu ''Türk milletine çerçeve yasada neyin teklif edileceği hala ortada yok. İktidar susuyor. Siyasi partilerin liderlerinden saklanan kanun teklifi yasağını İmralı canisi biliyor. Bu kanunu Meclis mi yapacak yoksa meclis İmralı ile yapılmış kanunda mı kullanılacak? Hangi devlet aklının ürünü bu. Devlet bu kadar aklını yitirmiş olamaz'' ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından bazı kısımlar şu şekilde:

"SONUÇ BAŞTAN BELLİYDİ"

Önce İmralı'nın istediği teklifi yaptınız şimdi de kanunun İmralı'nın düzenlediğini söylüyorsunuz. bu milli iredenin İmralı ile gasp edilmesi demektir. Bu komisyon bu kalışmanın önüdür. Meclis eliyle meşrulaştırılmasıdır. Sonuç baştan belliydi. İktidar ve yeni ortağı İmralı'nın dediği olacaktı. Terör örgütü bütün unsularıyla silah bıracak dediler. Ancak bundan sonra hukuki düzenleme yapılacak dediler. Davulla zurnayla duyurdukları komisyon raporununda da sıralama buydu. Şimdi şartlara uymuyorlar.

Kanun çıkmadan silah bırakacaklardı, şimdi 'Kanunu çıkarın, silah bırakmayı sonra düşünürüz' diyorlar. Bu iktidar, devlete terör örgütünün planlarına göre adım attırıyor.

Örgüt vaatlerini yerine getirmezse sağnan imkanlar geri alınacak mı? Yoksa İmralı'nın keyfine mi bırakacaksınız? Neyin peşinde konuşuyorsunuz?

Terörü cinayeti, ihaneti ödüllendiriyorlar. Müebbetlik teröriste kravat takmaya çalışıyorlar. Kimler kimlerle beraber şimdi daha iyi görüyor musunuz?

"ÖCALAN NEYİN BAŞARISINI GÖSTERDİ!"

Öcalan neyin başarısını gösterdi ki! Üst düzey kadroların siyaset yapılması isteniyor. Örgüt artık müzakere edebilecek bir noktaya gelmiştir dediler. Yalan söylediler.''

Süreç Öcalan tarafından yönetiliyor denildi. Bir süreç bu kadar yalanla müzakere ediliyorsa Türk milletine bir hayır getiri mi? Buna şimdi de "demokratik entagrasyon" diyorlar.

"DİZ ÇÖKENLER SİZ OLACAKSINIZ"

Bu Cumhuriyet'e diz çöktüremeyeceksiniz. Diz çökenler siz olacaksınız. İktidar sahibi olanlar olacak.''