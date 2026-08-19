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Dervişoğlu'ndan gazilerin Güvenpark'tan çıkarılmasına tepki: 'Manidar buluyorum'

Dervişoğlu'ndan gazilerin Güvenpark'tan çıkarılmasına tepki: 'Manidar buluyorum'

19.08.2026 11:02:00
Güncellenme:
ANKA
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Dervişoğlu'ndan gazilerin Güvenpark'tan çıkarılmasına tepki: 'Manidar buluyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, er gazi ve şehit yakınlarının sabaha karşı Güvenpark'tan çıkarılmasına ilişkin, "Güvenpark’ta hak arayan Kahraman Gazilerimize reva görülen muameleyi kınıyor, zamanlama ve uygulama açısından da manidar buluyorum" dedi.
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Er şehit yakınları ve er gaziler, Güvenpark'ta sürdürdükleri oturma eyleminin 38'inci gününde polis müdahalesiyle parktan çıkarıldı, gaziler ve şehit aileleri, Gazi Uyumevi'ne götürüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Güvenpark’ta hak arayan Kahraman Gazilerimize reva görülen muameleyi kınıyor, zamanlama ve uygulama açısından da manidar buluyorum. Milletin sinir uçlarına dokunan ve vicdanını yaralayan uygulamalardan vazgeçin."

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NE OLMUŞTU?

Ankara Güvenpark'ta 37 gündür oturma eyleminde olan er şehit aileleri ve gazilere, şafak operasyonu yapıldı. Şehit aileleri ve gazileri dağıtarak Gazi Rehabilitasyon Merkezi'ne götüren polis ekipleri, parkı da bariyerlerle kapattı.

Güvenpark'tan çıkarılarak Gazi Uyumevi'ne götürülülen gaziler basın açıklaması yaptı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, ''Gazi Uyumevi'ne getirildik. Gazi Uyumevi'ne bıraktılar. Şu an gittiler. Güvenpark'ı da abluka altına aldılar. İçeri girişler falan yasak. Yani kaldırıldık oradan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi geldi bizi orada çok ağır bir şekilde müdahale ederek hepimizi alandan kaldırdı'' dedi. 

İlgili Konular: #İyi Parti #Müsavat Dervişoğlu

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