Dervişoğlu, yurttaşları16 Ağustos'ta Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı'nda yapılacak mitinge davet etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 16 Ağustos Pazar saat 19.00'da Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı'nda gerçekleştireceği miting için çağrıda bulundu.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından, "Biz ihanetin değil, Cumhuriyetimizin ve milletimizin yanında saf tutuyoruz! Meclis'te direndik, şimdi de Kuvayı Milliye Meydanı'nda bayrak açıyoruz" notuyla paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"Büyük Türk milleti, 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla Türk milletine sunulan ihanet yasası eliyle, evlatlarımızın katili teröristlere af çıkarıp siyaset yapabilmenin yolunu açtılar. Türk milletinin yüksek vicdanını 'barış, kardeşlik' gibi sözlerle aldatmaya kalktılar. Kim ne derse desin, bu bir ihanet yasasıdır. Biz ihanetin değil, Cumhuriyetimiz'in ve milletimizin yanında saf tuttuk. Meclis'te direndik. Şimdi de Kuvayımilliye Meydanı'nda bayrak açıyoruz.

''SON SÖZ BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİNDİR''

Milletimizi çaresiz olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Reddediyoruz. Tandoğan'da gösterdik. Milletimiz sahipsiz de değildir, çaresiz de değildir. Bu kalkışmaya karşı hangi partiye gönül vermiş olursanız olun, yüreklerimizi birleştirme, açtığımız bayrağı birlikte taşıyarak yükseltme zamanıdır. 16 Ağustos Pazar günü Balıkesir Kuvayımilliye Meydanı'nda sizleri şanlı bayrağımızın altında toplanmaya çağırıyorum. Oy çoğunluğun, hüküm tarihin, son söz büyük Türk milletinindir."