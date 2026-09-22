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Dev 'fon' vurgununda yeni gelişme: Gözaltındaki 5 isim adliyede

Dev 'fon' vurgununda yeni gelişme: Gözaltındaki 5 isim adliyede

22.09.2026 13:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dev 'fon' vurgununda yeni gelişme: Gözaltındaki 5 isim adliyede

'Fon' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alper Öztürk, Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkin ve Kerem Alkin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
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Sermaye piyasasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'fon' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Alper Öztürk, Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkin ve Kerem Alkin, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Başsavcılık kaynakları soruşturma kapsamında Alper Öztürk, Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkin ve Kerem Alkin isimli şüphelilerin adliyedeki ifade işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.

 

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