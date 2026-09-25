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Dev vurgunla lüks yaşamı yazmıştı: 'Fon' krizinde iki habere daha erişim engeli

Dev vurgunla lüks yaşamı yazmıştı: 'Fon' krizinde iki habere daha erişim engeli

25.09.2026 15:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dev vurgunla lüks yaşamı yazmıştı: 'Fon' krizinde iki habere daha erişim engeli

500 bine yakın yurttaşı mağdur ettiği belirtilen 'fon' kriziyle ilgili yapılan iki habere daha erişim engeli getirildi.
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İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb sayfasında yayımladığı bilgiye göre, “fon krizi”ne ilişkin haberlere 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi.

"Milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellenen haberlerden ikisi de Nefes gazetesinde yer alan "Tera Portföy'ün patronu kimin damadı çıktı" ve "Fonlarla lüks yaşam kurmuşlar: Küçük yatırımcının sırtından milyarlık servet" oldu.

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Sözkonusu haberlerden birinde 'fon' soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fadli Çelik'in damadı olduğuna yer veriliyordu.

Diğer haberde ise soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Portföy'ün 28 yaşındaki patronu Muhammed Yarız'ın kısa sürede elde ettiği milyarlık servetle sağladığı lüks yaşamı konu ediliyordu.

Haberlerde imzası olan Fatih Ergin, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada iki habere de jet hızla erişim engeli kararı çıkarıldığını duyurdu.

 

 

 

İlgili Konular: #Tera Yatırım Bankası #nefes

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