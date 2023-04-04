DEVA Partisi seçim vaadini açıkladı

DEVA Partisi, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacağı vaadini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 18:31
DEVA Partisi seçim vaadini açıkladı
Abone Ol google-news

DEVA Partisi, KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacağı vaadini açıkladı.

DEVA Partisi resmi Twitter hesabından “Damga Damlaya” ve “Çalışan Türkiye’nin Sesi” etiketleriyle yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "KYK yurtlarında giriş çıkış saati uygulanmayacak" denildi.



En Çok Okunan Haberler