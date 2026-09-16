Devlet Bahçeli'nin 'Mansur Yavaş' rahatsızlığı: 'Bir arkadaşı görevlendirdim'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda villa konforunda bir yer inşa edildiği yönündeki iddialar üzerine yeni bir "açıklama" yaptı.

Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan Bahçeli, geçtiğimiz günlerde kendisiyle görüşen Nagehan Alçı tarafından ortaya atılan "villa" iddiaları üzerine "Villa diye bir şey yok. Zaten etrafı denizlerle çevrili. 250 metrekare bir konut yapıldı. Yaşı da ilerledi. Orada görüşmelerini yapsın, mesajlarını aktarsın. Yeri gelir gazetecilerle görüşür. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır" dedi.

Bozkurt'un aktardığına göre, Bahçeli, Öcalan için 'statü' tartışmasına da değinerek terör örgütü liderinin "Ben hangi sıfatla bu konuta geçeceğim, müzakereci miyim, 'ben neyim?" dediğini belirterek "Haklı. Bizim teklifimiz halen geçerli. Biz Barış Süreci Siyasallaşma Koordinatörlüğü önermiştik" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM DEĞİL YENİLENME"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yaklaşan seçimler” sözleriyle ilgili tartışmalara da değinerek şöyle dedi:

“Türkiye’de seçimler 14 Mayıs 2028’de yapılacak” diyen Bahçeli, seçimlerin daha önce yapılması ihtimalinin ise “erken seçim” değil, Anayasa’daki ifadeyle “seçimlerin yenilenmesi” olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

"CUMHURBAŞKANI ÜÇÜNCÜ HİLALİ TAMAMLAYACAK"

MHP lideri, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki seçimde adaylarının AKP'li Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli, “Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var” dedi. Bahçeli, Erdoğan’ın 2018 ve 2023 seçimlerini kazanmasına atıf yaparak açıklamasını “üç hilal” üzerinden sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak.”

'MANSUR YAVAŞ' YORUMU: BİR ARKADAŞI GÖREVLENDİRDİM

Bahçeli, Erdoğan’ın belediye başkanlarıyla görüşmesinin olağan olduğunu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ziyaretinde sıra dışı bir anlam aranmaması gerektiğini söyledi.

MHP lideri, asıl olarak televizyon kanallarının Yavaş’a gösterdiği ilgiden rahatsız olduğunu anlattı:

“Üç dört tane yayın organının Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar.”

Bahçeli, bunun üzerine bir kişiyi televizyon yayınlarını takip etmekle görevlendirdiğini söyledi:

“Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirdim. Tek program özelinde 50’nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor.”