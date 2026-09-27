Devlet Bahçeli'nin Sarallar-Şahinler 'barış'ı: Sedat Peker'den mesaj geldi

Türkiye’nin önde gelen organize suç örgütleri arasında yer alan Sarallar ve Şahinler grupları arasındaki 20 yılı aşan husumet için MHP devreye girdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, suç örgütlerinin liderleri Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ı MHP Genel Merkezinde bir araya getirerek el sıkıştırdı.

Görüşmenin fotoğrafları MHP'nin sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuruldu. MHP tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler” ifadeleri kullanıldı.

MHP'nin bu hamlesinin ardından bir başka suç örgütü lideri Sedat Peker de firari durumda yaşadığı BAE'den bir mesajla sevincini dile getirdi.

Mesajını Instagram üzerinden paylaşan Peker “Barışa aracılık edenler, barış kararı alanlar Yüce ALLAH’ın en sevdiği kullarıdır. Çok değerli bir karar, başta MHP genel başkanı sayın Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen bütün herkesten Yüce ALLAH’ım razı olsun" dedi.