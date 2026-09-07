Devleti 150 milyon liralık zarara uğrattığı belirtilen müteahhit Yılmaz Tetik Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve siyasilerle ‘sohbette’

Bölgesel Turizm Çalıştayı’na katılmak üzere Elazığ’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kentteki buluşmasında, deprem bölgesinde inşa ettiği 26 katlı bina ve kamu ihaleleriyle gündeme gelen AKP’ye yakın müteahhitlerden Yılmaz Tetik de yer aldı. Öyle ki Yılmaz Tetik’in kardeşiyle ortak şirketi geçtiğimiz yıllarda Bakan Kurum’u bile şaşırtmış, inşaat projesiyle devleti 150 milyon liralık zarara uğratması haberlere konu olmuştu.

Bölgesel Turizm Çalıştayı’na katılmak üzere Elazığ’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kentteki temasları kapsamında gerçekleştirdiği otel buluşması dikkat çekti. Ersoy; Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile iktidara yakınlığıyla bilinen TETİŞ Yapının sahibi müteahhit Yılmaz Tetik’in sahibi olduğu otelde bir araya geldi.

DEPREM BÖLGESİNE 26 KATLI BİNA DİKMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Toplantıda Yılmaz Tetik’in de bulunması dikkat çekti. Tetik, 2020 yılında Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından, deprem bölgesinde yer alan bu araziye 26 katlı oldukça yüksek bir yapının inşa edilmesi kamuoyunda ve siyaset gündeminde büyük tartışma yaratmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Elazığ ziyareti sırasında bu yapıyı görerek şaşırdığı, katları eliyle saydığı ve kat yüksekliğinden dolayı rahatsızlığını dile getirdiği haberlere yansımıştı.

Ancak imardaki "serbest" bırakılan haklar nedeniyle inşaatın hukuken durdurulamadığı belirtilmişti. Dönemin Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, sorumluların ceza alması için bakanlığa çağrıda bulunmuştu ancak konuya ilişkin bir gelişme yaşanmamıştı.