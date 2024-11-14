‘Devletin bir kuruşu bile gereksiz harcanmayacak’

Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:51

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:51

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında, Mamak Belediyesinin 2025 mali yılı bütçesine ilişkin plan ve bütçe komisyon raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Belediye, 2025 için 4 milyar 625 milyon 500 bin lira denk bütçe oluşturarak, yapılandırılan borç ödemeleri ve gerçekleştirilecek projeler arasında dengeli bir mali plan oluşturdu. Bütçe görüşmelerine katılan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Mamaklıların ihtiyaçları doğrultusunda adaletli bir şekilde hazırladıkları bütçeyi, 64 mahalleye eşit hizmet sunma anlayışıyla oluşturduklarını belirtti. Başkan Şahin, bütçenin kabul edilmesinin ardından, emeği geçen tüm parti gruplarına ve bürokratlara teşekkürlerini iletti. bütçenin tüm parti gruplarının oyunu alarak onaylandığının altını çizen Şahin, devletin bir kuruşunun bile gereksiz harcanmayacağını vurguladı.