Dikkat çeken görüşme: Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti... Yavaş'tan açıklama!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan yapıldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. pic.twitter.com/iwzzsyFK4R — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 9, 2026

Yavaş'ın CHP'nin kuruluş resepsiyonuna katılmadığı öğrenilmişti.

YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, “Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında görüştük” dedi.

Yavaş şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik.

Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik.

Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.

Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.”